SIP Calculator: ₹3,246 की छोटी सी बचत और ₹1 करोड़ का फंड, एक फैसला बदलेगा बुढ़ापे की तस्वीर
एसआईपी कैलकुलेटर निवेशकों को अलग-अलग अवधि की तुलना करके ₹1 करोड़ के लक्ष्य के लिए सही मासिक बजट चुनने में मदद करता है.
Published : June 13, 2026 at 5:11 PM IST
हैदराबाद: आज के समय में हर कोई अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश करना चाहता है. निवेश के लिए म्यूचुअल फंड की एसआईपी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है. चाहे नौकरीपेशा लोग हों या छोटे व्यापारी, हर कोई एसआईपी के जरिए अपने सपनों को पूरा करना चाहता है. लेकिन निवेश शुरू करते समय सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कितने सालों के लिए पैसा लगाया जाए? 10 साल, 20 साल या फिर 30 साल?
वित्तीय जानकारों का कहना है कि इस उलझन को दूर करने का सबसे आसान तरीका 'एसआईपी कैलकुलेटर'का इस्तेमाल करना है. यह इंटरनेट पर मिलने वाला एक मुफ्त टूल है, जो कुछ ही सेकंड में आपको बता देता है कि निवेश की अवधि बदलने से आपके मुनाफे पर क्या असर पड़ेगा.
क्या है एसआईपी कैलकुलेटर और इसे कैसे इस्तेमाल करें?
एसआईपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना बेहद आसान है. इसमें आपको अपनी जरूरत के हिसाब से केवल तीन बातें भरनी होती हैं.
- आपका लक्ष्य: आपको भविष्य में कुल कितने रुपये चाहिए (जैसे- ₹1 करोड़).
- अनुमानित मुनाफा: म्यूचुअल फंड में औसतन 12% सालाना का रिटर्न या मुनाफा माना जाता है.
- समय: आप कितने सालों तक निवेश करना चाहते हैं.
जैसे ही आप यह जानकारी डालते हैं, कैलकुलेटर आपको बता देता है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको हर महीने कितने रुपये बचाने होंगे.
₹1 करोड़ का फंड: समय बदलने से कैसे घटता है जेब पर बोझ?
मान लेते हैं कि आपका लक्ष्य ₹1 करोड़ रुपये जोड़ने का है और आपको सालाना 12% का मुनाफा मिल रहा है. एसआईपी कैलकुलेटर के हिसाब से अलग-अलग समय में आपकी मासिक किस्त इस तरह बदलेगी:
10 साल का समय: अगर आप सिर्फ 10 साल में ₹1 करोड़ पाना चाहते हैं, तो आपको हर महीने भारी-भरकम ₹44,636 का निवेश करना होगा. यह रकम काफी बड़ी है और हर किसी के बजट में फिट नहीं बैठती.
20 साल का समय: जैसे ही आप समय बढ़ाकर 20 साल करते हैं, आपकी हर महीने की किस्त घटकर सिर्फ ₹10,871 रह जाती है. यह मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए काफी आसान और आरामदायक विकल्प है.
30 साल का समय: यदि आप अपने करियर की शुरुआत में हैं और 30 साल की लंबी अवधि चुनते हैं, तो आपको हर महीने मात्र ₹3,246 की छोटी सी एसआईपी करनी होगी.
समय ही असली पैसा है: कंपाउंडिंग का जादू
इस तुलना से यह साफ हो जाता है कि निवेश में ज्यादा पैसा लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी है निवेश को 'ज्यादा समय' देना. जब आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, तो आपको 'कंपाउंडिंग' (चक्रवृद्धि ब्याज) का फायदा मिलता है. इसका मतलब है कि आपके पैसे पर जो मुनाफा मिलता है, उस मुनाफे पर भी आगे चलकर मुनाफा मिलने लगता है. यही वजह है कि 30 साल के निवेश में आपकी महीने की किस्त 10 साल के मुकाबले करीब 13 गुना कम हो जाती है.
एसआईपी कैलकुलेटर निवेशकों को बिना किसी उलझन के सही फैसला लेने में मदद करता है. इसके जरिए आप अपनी आज की कमाई और भविष्य की जरूरतों (जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी या बुढ़ापे का सहारा) के बीच एक अच्छा तालमेल बना सकते हैं.
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