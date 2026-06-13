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SIP Calculator: ₹3,246 की छोटी सी बचत और ₹1 करोड़ का फंड, एक फैसला बदलेगा बुढ़ापे की तस्वीर

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: आज के समय में हर कोई अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश करना चाहता है. निवेश के लिए म्यूचुअल फंड की एसआईपी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है. चाहे नौकरीपेशा लोग हों या छोटे व्यापारी, हर कोई एसआईपी के जरिए अपने सपनों को पूरा करना चाहता है. लेकिन निवेश शुरू करते समय सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कितने सालों के लिए पैसा लगाया जाए? 10 साल, 20 साल या फिर 30 साल? वित्तीय जानकारों का कहना है कि इस उलझन को दूर करने का सबसे आसान तरीका 'एसआईपी कैलकुलेटर'का इस्तेमाल करना है. यह इंटरनेट पर मिलने वाला एक मुफ्त टूल है, जो कुछ ही सेकंड में आपको बता देता है कि निवेश की अवधि बदलने से आपके मुनाफे पर क्या असर पड़ेगा. क्या है एसआईपी कैलकुलेटर और इसे कैसे इस्तेमाल करें?

एसआईपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना बेहद आसान है. इसमें आपको अपनी जरूरत के हिसाब से केवल तीन बातें भरनी होती हैं. आपका लक्ष्य: आपको भविष्य में कुल कितने रुपये चाहिए (जैसे- ₹1 करोड़).

अनुमानित मुनाफा: म्यूचुअल फंड में औसतन 12% सालाना का रिटर्न या मुनाफा माना जाता है.

समय: आप कितने सालों तक निवेश करना चाहते हैं. जैसे ही आप यह जानकारी डालते हैं, कैलकुलेटर आपको बता देता है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको हर महीने कितने रुपये बचाने होंगे. ₹1 करोड़ का फंड: समय बदलने से कैसे घटता है जेब पर बोझ?

मान लेते हैं कि आपका लक्ष्य ₹1 करोड़ रुपये जोड़ने का है और आपको सालाना 12% का मुनाफा मिल रहा है. एसआईपी कैलकुलेटर के हिसाब से अलग-अलग समय में आपकी मासिक किस्त इस तरह बदलेगी: