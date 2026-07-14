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बायजू रवींद्रन को बड़ा झटका: सिंगापुर कोर्ट ने खारिज की याचिका, पैर रखते ही होंगे गिरफ्तार

अदालत की अवमानना मामले में सिंगापुर हाई कोर्ट ने बायजू'स के मालिक बायजू रवींद्रन को राहत देने से पूरी तरह इनकार कर दिया है.

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बायजू रवींद्रन (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 14, 2026 at 4:30 PM IST

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नई दिल्ली: मशहूर एडटेक कंपनी बायजू'स (BYJU'S) के मालिक बायजू रवींद्रन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. सिंगापुर के हाई कोर्ट ने उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी छह महीने की जेल की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी. इस फैसले का मतलब यह है कि अगर वे सिंगापुर जाते हैं, तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा. फिलहाल वे सिंगापुर से बाहर हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकती.

यह पूरा मामला कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने यानी अदालत की अवमानना से जुड़ा है. इसी साल मई में सिंगापुर की अदालत ने उन्हें छह महीने जेल की सजा सुनाई थी. पिछले महीने उन्हें इस सजा से थोड़ी अस्थाई राहत मिली थी, लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उन्हें कोई राहत नहीं दी जाएगी.

क्यों मिली है जेल की सजा?
अदालत ने पाया कि रवींद्रन ने बार-बार कहने के बावजूद अपनी संपत्तियों और कंपनियों से जुड़े जरूरी दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश नहीं किए. कोर्ट ने उनसे विशेष रूप से 'बीआर इन्वेस्टको पीटीई' नाम की कंपनी के मालिकाना हक के कागज मांगे थे, जो उन्होंने नहीं दिए. जेल की सजा के साथ-साथ कोर्ट ने उन पर 90,000 सिंगापुर डॉलर (लगभग 56 लाख रुपये) का भारी जुर्माना भी लगाया है.

यह केस कतर की सरकारी निवेश कंपनी 'कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी' (QIA) की एक सहायक कंपनी ने दर्ज कराया था. कतर की इस कंपनी ने बायजू'स में भारी पैसा लगाया था, लेकिन बाद में बायजू'स के डूबने और वहां बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी होने के कारण निवेशकों को भारी नुकसान हुआ.

वकील का क्या कहना है?
बायजू रवींद्रन के वकील जे. माइकल मैकनट ने कहा है कि उनके मुवक्किल ने जानबूझकर किसी भी अदालती आदेश का उल्लंघन नहीं किया है. उन्होंने कहा कि रवींद्रन बेकसूर हैं और वे इस फैसले के खिलाफ आगे कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे. सिंगापुर के अलावा बायजू रवींद्रन अमेरिका में भी 1.2 अरब डॉलर के कर्ज के मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं

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