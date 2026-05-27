बड़ा झटका: अदालत की अवमानना मामले में बायजू के संस्थापक रवींद्रन को सिंगापुर कोर्ट से 6 महीने की जेल
संपत्ति का ब्यौरा न देने पर सिंगापुर कोर्ट ने लगाया जुर्माना, वहीं रवींद्रन ने कहा—कर्जदाताओं के साथ समझौता वार्ता अंतिम दौर में है.
Published : May 27, 2026 at 12:27 PM IST
नई दिल्ली: एडटेक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी बायजू (Byju's) के संस्थापक बायजू रवींद्रन को सिंगापुर की एक अदालत ने अदालत की अवमानना का दोषी पाते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई है. यह कार्रवाई रवींद्रन द्वारा अपनी संपत्तियों के खुलासे से जुड़े कई न्यायिक आदेशों का पालन न करने के बाद की गई है.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर कोर्ट ने रवींद्रन को तुरंत अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही, अदालत ने उन पर 90,000 सिंगापुरी डॉलर (लगभग 70,500 अमेरिकी डॉलर) का कानूनी जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने रवींद्रन को 'बीआर इन्वेस्टको प्राइवेट लिमिटेड' के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज़ पेश करने का आदेश दिया है, जो एक संबंधित कंपनी में शेयर रखती है. सिंगापुर में यह कानूनी कार्रवाई कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (QIA) की एक सहायक कंपनी द्वारा शुरू की गई थी, जिसने बायजू में भारी निवेश किया था.
रवींद्रन का रुख: "यह दबाव बनाने की रणनीति है"
इस अदालती फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बायजू रवींद्रन ने एक आधिकारिक बयान जारी किया. उन्होंने कहा कि मीडिया और अदालती कार्यवाही के माध्यम से उनकी छवि को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. रवींद्रन के मुताबिक, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (QIA) और ग्लास ट्रस्ट सहित सभी प्रमुख कर्जदाताओं के साथ वैश्विक समझौता वार्ता अंतिम चरण में है और केवल कुछ मामूली मुद्दों को सुलझाना बाकी है.
रवींद्रन ने स्पष्ट किया कि उन्होंने जानबूझकर पिछले कुछ महीनों में कई अदालती कार्यवाहियों का सक्रिय विरोध नहीं किया क्योंकि वह विवाद के बजाय समाधान का रास्ता चुन रहे थे. उन्होंने कतर अथॉरिटी की इस कानूनी कार्रवाई को संवेदनशील समय पर अनावश्यक दबाव बनाने की रणनीति करार दिया है.
वैश्विक कानूनी मोर्चों पर संकट
यह घटनाक्रम बायजू रवींद्रन के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है, जो पहले से ही अमेरिका और भारत सहित कई देशों में गंभीर वित्तीय और कानूनी जांच का सामना कर रहे हैं. अमेरिकी कर्जदाता कंपनी से 1.2 बिलियन डॉलर के ऋण की वसूली के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. हालांकि, दिसंबर 2025 में डेलावेयर कोर्ट ने रवींद्रन के खिलाफ पूर्व में दिए गए 1 बिलियन डॉलर के फैसले को पलट दिया था और नुकसान के सही आकलन के लिए नए सिरे से सुनवाई के आदेश दिए थे. सिंगापुर कोर्ट का यह ताजा फैसला संकट में फंसी एडटेक कंपनी के भविष्य और इसकी पुनर्गठन प्रक्रियाओं को और अधिक जटिल बना सकता है.
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