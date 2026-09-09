घर बैठे Life Certificate ऑनलाइन कैसे जमा करें? देखें सरकार के 4 सबसे आसान और सुरक्षित तरीके
नवंबर का महीना पेंशनधारकों के लिए अहम होता है. अगर आप भी हर महीने पेंशन पाते हैं तो यह खबर अपके लिए बेहद जरुरी है.
Published : September 9, 2026 at 1:00 PM IST
हैदराबाद: देश के लाखों पेंशनभोगियों के लिए हर साल नवंबर के महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना सबसे जरूरी काम होता है. ऐसा न करने पर उनकी पेंशन रुक सकती है. पहले के समय में बुजुर्गों को इसके लिए बैंकों या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, जहां लंबी कतारों और बीमारी के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. लेकिन अब सरकार और बैंकों ने बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है. अब पेंशनभोगी बिना घर से बाहर कदम रखे, बिल्कुल सुरक्षित और आसान तरीकों से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.
घर बैठे इस काम को पूरा करने के लिए सरकार ने कई तरह की आधुनिक सुविधाएं दी हैं, जो सरल और पूरी तरह सुरक्षित हैं
फेस ऑथेंटिकेशन
बुजुर्गों के लिए यह सबसे आसान तरीका है. इसके लिए किसी अतिरिक्त बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत नहीं होती. पेंशनभोगी को अपने स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर से 'AadhaarFaceRD' और 'Jeevan Pramaan Face App' डाउनलोड करना होगा. ऐप में आधार नंबर, पीपीओ (PPO) नंबर और बैंक खाते की जानकारी भरने के बाद मोबाइल के फ्रंट कैमरे से चेहरा स्कैन करना होता है. चेहरा मैच होते ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तुरंत जमा हो जाता है.
डाकिया सेवा
जिन बुजुर्गों को स्मार्टफोन चलाने में दिक्कत आती है, उनके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की यह सेवा सबसे बेहतरीन है. पेंशनभोगी केवल एक फोन कॉल या ऐप के जरिए पोस्टमैन को अपने घर बुला सकते हैं. डाकिया अपने साथ एक बायोमेट्रिक डिवाइस लेकर घर आता है और कुछ ही मिनटों में अंगूठे का निशान लेकर प्रमाण पत्र ऑनलाइन सबमिट कर देता है. इसके लिए लगभग ₹70 का मामूली शुल्क देना होता है.
डोरस्टेप बैंकिंग
देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मिलकर एक डोरस्टेप बैंकिंग गठबंधन बनाया है. बुजुर्ग अपने बैंक की मोबाइल ऐप या टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके इस सेवा को बुक कर सकते हैं. बैंक का एक प्रतिनिधि घर आकर सभी दस्तावेज और जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को पूरा करता है.
वीडियो केवाईसी सुविधा: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) सहित कई बड़े बैंक अब वीडियो कॉल के जरिए भी जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार कर रहे हैं. पेंशनभोगी बैंक की वेबसाइट पर जाकर 'Video Life Certificate' का विकल्प चुन सकते हैं, जहां बैंक अधिकारी वीडियो कॉल पर बुजुर्ग से बात करके और उनका आधार कार्ड देखकर प्रक्रिया पूरी कर देते हैं.
इन डिजिटल और होम-सर्विस सुविधाओं के आने से अब बीमार और असहाय बुजुर्गों को घर से बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. सरकार की इस पहल का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाना और बिना किसी रुकावट के उनकी पेंशन को उनके खातों तक पहुंचाना है.
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