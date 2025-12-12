ETV Bharat / business

चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में ₹10,600 की छलांग, ₹2 लाख के दरवाजे पर

नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में गुरुवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ. चांदी (Silver) ने सिर्फ तेजी नहीं दिखाई, बल्कि इतिहास रचते हुए ₹1,99,220 प्रति किलोग्राम का नया ऑल-टाइम हाई (All-Time High) छू लिया. इस दौरान एक ही दिन में चांदी की कीमतों में करीब ₹10,600 की तेज़ वृद्धि देखी गई, जिसने निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों दोनों को हैरान कर दिया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर यह अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है. इन्त्रा-डे ट्रेडिंग के दौरान चांदी की रफ्तार इतनी जबरदस्त थी कि शॉर्ट सेलर्स (मंदी करने वाले) भी संभलने का मौका नहीं पा सके. विशेषज्ञों का कहना है कि यह तेजी सिर्फ सट्टेबाजी का परिणाम नहीं, बल्कि इसके पीछे ठोस फंडामेंटल कारण हैं. तेजी के मुख्य कारण