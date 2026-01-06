ETV Bharat / business

सोने-चांदी की कीमतों में बंपर उछाल, चेक करें अपने शहर का लेटेस्ट रेट

1 किलो चांदी का दाम अब 2,50,000 रुपये के पार पहुंच गया है. इसके साथ ही सोने में भी अच्छी तेजी देखी जा रही है.

सांकेतिक फोटो (canva)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 6, 2026 at 12:03 PM IST

हैदराबाद: आज 6 जनवरी को देश के सर्राफा बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमतें नया रिकॉर्ड बनाने के बेहद करीब पहुंच गई हैं. बीते कई सत्रों से जारी तेजी के चलते चांदी का भाव 2.5 लाख रुपये प्रति किलो के पार निकल गया है. वहीं, सोने की कीमतों में भी मजबूती बनी हुई है, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी कीमती धातुओं में बढ़ती नजर आ रही है.

चांदी की कीमत में लगातार उछाल
एमसीएक्स पर चांदी के भाव में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. आज सुबह करीब 10:10 बजे 1 किलो चांदी का भाव 2,50,112 रुपये पर कारोबार करता देखा गया. यह एक ही दिन में करीब 4,000 रुपये प्रति किलो की तेजी को दर्शाता है. कारोबारी सत्र के दौरान चांदी ने 2,48,588 रुपये प्रति किलो का निचला स्तर और 2,50,723 रुपये प्रति किलो का ऊपरी स्तर छुआ. बाजार जानकारों के मुताबिक, यदि मौजूदा रफ्तार बनी रहती है तो चांदी जल्द ही 29 दिसंबर को बने अपने पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ सकती है.

तेजी के पीछे क्या हैं कारण
विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता, डॉलर में उतार-चढ़ाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने चांदी की कीमतों को मजबूती दी है. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर सेक्टर जैसी इंडस्ट्री में चांदी की बढ़ती खपत भी भाव को ऊपर ले जा रही है. निवेशक इसे लंबे समय के लिए बेहतर विकल्प मान रहे हैं .

सोने की कीमतों में भी मजबूती
चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी आज तेजी दर्ज की गई. एमसीएक्स पर सुबह 10:17 बजे सोना 380 रुपये प्रति 10 ग्राम चढ़कर 1,38,500 रुपये के स्तर पर पहुंच गया. आज के कारोबार में सोने ने 1,38,340 रुपये प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम और 1,38,776 रुपये प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर बनाया. इससे साफ है कि सोना भी रिकॉर्ड के बेहद करीब बना हुआ है.

देश के अलग-अलग शहर में दाम

शहरसोने का भावचांदी की कीमत
पटना₹138,730₹249,640
जयपुर₹138,790₹249,740
लखनऊ₹138,840₹249,840
कानपुर ₹138,840₹249,840
इंदौर₹138,950₹250,040
भोपाल₹138,950₹250,040
चंडीगढ़₹138,830₹250,090
रायपुर₹138,770₹249,990

शहरों के अनुसार सोने-चांदी के दाम
देश के अलग-अलग शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में हल्का अंतर देखा जा रहा है. पटना में 10 ग्राम सोना 1,38,730 रुपये में उपलब्ध है, जो सबसे कम है. वहीं भोपाल और इंदौर में सोना सबसे महंगा है, जहां इसका भाव 1,38,950 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया.

चांदी की बात करें तो पटना में 1 किलो चांदी 2,49,640 रुपये में मिल रही है, जबकि चंडीगढ़ में इसका दाम सबसे ज्यादा 2,50,090 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है.

निवेशकों की नजर आगे के रुझान पर
सर्राफा बाजार में जारी इस तेजी ने निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय संकेत और घरेलू मांग के आधार पर सोने-चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

