सोने-चांदी की कीमतों में बंपर उछाल, चेक करें अपने शहर का लेटेस्ट रेट

हैदराबाद: आज 6 जनवरी को देश के सर्राफा बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमतें नया रिकॉर्ड बनाने के बेहद करीब पहुंच गई हैं. बीते कई सत्रों से जारी तेजी के चलते चांदी का भाव 2.5 लाख रुपये प्रति किलो के पार निकल गया है. वहीं, सोने की कीमतों में भी मजबूती बनी हुई है, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी कीमती धातुओं में बढ़ती नजर आ रही है.

चांदी की कीमत में लगातार उछाल

एमसीएक्स पर चांदी के भाव में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. आज सुबह करीब 10:10 बजे 1 किलो चांदी का भाव 2,50,112 रुपये पर कारोबार करता देखा गया. यह एक ही दिन में करीब 4,000 रुपये प्रति किलो की तेजी को दर्शाता है. कारोबारी सत्र के दौरान चांदी ने 2,48,588 रुपये प्रति किलो का निचला स्तर और 2,50,723 रुपये प्रति किलो का ऊपरी स्तर छुआ. बाजार जानकारों के मुताबिक, यदि मौजूदा रफ्तार बनी रहती है तो चांदी जल्द ही 29 दिसंबर को बने अपने पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ सकती है.

तेजी के पीछे क्या हैं कारण

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता, डॉलर में उतार-चढ़ाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने चांदी की कीमतों को मजबूती दी है. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर सेक्टर जैसी इंडस्ट्री में चांदी की बढ़ती खपत भी भाव को ऊपर ले जा रही है. निवेशक इसे लंबे समय के लिए बेहतर विकल्प मान रहे हैं .

सोने की कीमतों में भी मजबूती

चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी आज तेजी दर्ज की गई. एमसीएक्स पर सुबह 10:17 बजे सोना 380 रुपये प्रति 10 ग्राम चढ़कर 1,38,500 रुपये के स्तर पर पहुंच गया. आज के कारोबार में सोने ने 1,38,340 रुपये प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम और 1,38,776 रुपये प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर बनाया. इससे साफ है कि सोना भी रिकॉर्ड के बेहद करीब बना हुआ है.

देश के अलग-अलग शहर में दाम