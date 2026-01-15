ETV Bharat / business

रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद चांदी में भारी गिरावट, सोना भी फिसला

हैदराबाद: चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 7.3 प्रतिशत तक टूट गई, जबकि सोने के भाव में भी कमजोरी दर्ज की गई. यह गिरावट ऐसे समय आई है, जब अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर तत्काल कोई अतिरिक्त शुल्क (टैरिफ) नहीं लगाने का संकेत दिया है.

रिकॉर्ड तेजी के बाद आई तेज फिसलन

पिछले चार कारोबारी दिनों में चांदी की कीमतों में 20 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली थी. इस तेज उछाल के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी, जिससे कीमतों पर दबाव बना और तेज गिरावट दर्ज की गई.

भारत में चांदी और सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंचे थे

भारत के सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी 14,480 रुपये की जोरदार तेजी के साथ 2,77,512 रुपये प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर बंद हुई थी. आईबीजेए (IBJA) द्वारा जारी दरों के अनुसार, सोना भी 1,731 रुपये उछलकर 1,42,015 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

टैरिफ को लेकर चिंता घटी, बाजार को मिला संकेत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि महत्वपूर्ण खनिजों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय समझौतों पर बातचीत की जाएगी. उन्होंने आयात पर प्रतिशत आधारित टैरिफ के बजाय न्यूनतम मूल्य (प्राइस फ्लोर) लागू करने का संकेत दिया है. हालांकि, भविष्य में शुल्क लगाने से पूरी तरह इनकार नहीं किया गया है. इस बयान से चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम पर तत्काल टैरिफ की आशंका कम हुई है.