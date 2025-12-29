चांदी के वायदा भाव में 6% की तेजी, रिकॉर्ड 2.54 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर
सोमवार को एमसीएक्स में चांदी छह प्रतिशत उछलकर 2,54,174 रुपये पहुंची, वैश्विक संकेतों से सोना भी रिकॉर्ड 1,40,230 रुपये पर चढ़ा निवेशक मांग मजबूत.
Published : December 29, 2025 at 11:29 AM IST
नयी दिल्ली: मजबूत निवेशक मांग और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच सोमवार को वायदा बाजार में चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में चांदी ने लगातार छठे सत्र में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया और छह प्रतिशत की उछाल के साथ 2,54,174 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई. यह तेजी खास तौर पर मार्च 2026 में डिलीवरी वाले अनुबंधों में दर्ज की गई, जिनमें 14,387 रुपये की बढ़ोतरी हुई.
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी की मजबूत चाल, सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और औद्योगिक उपयोग से जुड़े अनुमानों ने कीमतों को नया समर्थन दिया है. वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निवेशक कीमती धातुओं को सुरक्षित विकल्प के रूप में देख रहे हैं, जिससे खरीदारी का दबाव लगातार बना हुआ है.
चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी मजबूती दर्ज की गई. एमसीएक्स में फरवरी 2026 डिलीवरी वाले सोने के अनुबंधों का भाव 357 रुपये यानी 0.26 प्रतिशत बढ़कर 1,40,230 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. हालांकि शुक्रवार को सोने ने 1,40,465 रुपये प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड स्तर छुआ था, फिर भी मौजूदा भाव बाजार में मजबूती का संकेत दे रहे हैं.
वैश्विक बाजारों की बात करें तो वहां भी सोना और चांदी दोनों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए. कॉमेक्स पर सोने का वायदा भाव 0.35 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,536.80 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. वहीं चांदी की कीमतों ने इतिहास रचते हुए पहली बार 80 डॉलर प्रति औंस का स्तर पार किया और 7.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 82.67 डॉलर प्रति औंस के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई.
विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव जैसे कारक कीमती धातुओं की कीमतों को समर्थन दे रहे हैं. इसके अलावा, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में चांदी की बढ़ती मांग भी कीमतों में तेजी का एक बड़ा कारण मानी जा रही है.
आने वाले दिनों में निवेशकों की नजर प्रमुख वैश्विक आर्थिक आंकड़ों और केंद्रीय बैंकों के रुख पर रहेगी. यदि मौजूदा वैश्विक रुझान बने रहते हैं, तो बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि सोना और चांदी दोनों ही ऊंचे स्तरों पर टिके रह सकते हैं.
यह भी पढ़ें- VB-G RAM G मॉडल से राज्यों को 17 हजार करोड़ रुपये का फायदा, एसबीआई रिपोर्ट का दावा