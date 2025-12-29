ETV Bharat / business

चांदी के वायदा भाव में 6% की तेजी, रिकॉर्ड 2.54 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर

नयी दिल्ली: मजबूत निवेशक मांग और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच सोमवार को वायदा बाजार में चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में चांदी ने लगातार छठे सत्र में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया और छह प्रतिशत की उछाल के साथ 2,54,174 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई. यह तेजी खास तौर पर मार्च 2026 में डिलीवरी वाले अनुबंधों में दर्ज की गई, जिनमें 14,387 रुपये की बढ़ोतरी हुई.

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी की मजबूत चाल, सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और औद्योगिक उपयोग से जुड़े अनुमानों ने कीमतों को नया समर्थन दिया है. वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निवेशक कीमती धातुओं को सुरक्षित विकल्प के रूप में देख रहे हैं, जिससे खरीदारी का दबाव लगातार बना हुआ है.

चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी मजबूती दर्ज की गई. एमसीएक्स में फरवरी 2026 डिलीवरी वाले सोने के अनुबंधों का भाव 357 रुपये यानी 0.26 प्रतिशत बढ़कर 1,40,230 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. हालांकि शुक्रवार को सोने ने 1,40,465 रुपये प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड स्तर छुआ था, फिर भी मौजूदा भाव बाजार में मजबूती का संकेत दे रहे हैं.

वैश्विक बाजारों की बात करें तो वहां भी सोना और चांदी दोनों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए. कॉमेक्स पर सोने का वायदा भाव 0.35 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,536.80 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. वहीं चांदी की कीमतों ने इतिहास रचते हुए पहली बार 80 डॉलर प्रति औंस का स्तर पार किया और 7.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 82.67 डॉलर प्रति औंस के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई.