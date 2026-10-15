भारतीय ऑटो बाजार में आया बड़ा उछाल; इन गाड़ियों को खरीदने के लिए टूट पड़े लोग
भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिकॉर्ड बढ़त, दूसरी तिमाही में वाहनों की बिक्री 18.2% बढ़कर 83.88 लाख यूनिट्स पर पहुंची.
Published : October 15, 2026 at 1:36 PM IST
नई दिल्ली: देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर 2026) में मजबूत प्रदर्शन किया है. सोसाइटी ऑफ इंडियन (SIAM) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस तिमाही में घरेलू वाहनों की कुल बिक्री में सालाना आधार पर 18.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस दौरान देश में कुल 83.88 लाख वाहनों की बिक्री हुई.
सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने बताया कि यह ऑटो सेक्टर की किसी भी दूसरी तिमाही (Q2) का सबसे बेहतर प्रदर्शन है. इस अवधि में पैसेंजर व्हीकल, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल समेत सभी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की गई है.
बाजार में बढ़त के मुख्य कारण
सियाम के मुताबिक, वाहनों की इस मजबूत बिक्री के पीछे कई आर्थिक कारण रहे. सरकार द्वारा लागू किए गए जीएसटी 2.0 की वजह से वाहन खरीदना ग्राहकों के लिए अधिक किफायती हुआ है. इसके अलावा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मजबूत मांग, देश में चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और पुरानी गाड़ियों को बदलकर नई गाड़ी खरीदने की प्रक्रिया ने इस ग्रोथ को सहारा दिया है.
बाजार के अलग-अलग सेगमेंट का प्रदर्शन इस प्रकार रहा
पैसेंजर व्हीकल (कार और एसयूवी): इस सेगमेंट में 30.7 प्रतिशत की ग्रोथ देखी गई और कुल बिक्री 13.61 लाख यूनिट्स रही. ग्राहकों के बीच यूटिलिटी व्हीकल की मांग सबसे ज्यादा बनी हुई है. पैसेंजर व्हीकल की कुल बिक्री में 68 प्रतिशत हिस्सेदारी अकेले एसयूवी की रही, जिसकी बिक्री में 34.2 प्रतिशत का उछाल आया. वहीं यात्री कारों की बिक्री भी 24.9 प्रतिशत बढ़ी.
दोपहिया वाहन (टू-व्हीलर): टू-व्हीलर की बिक्री 15.2 प्रतिशत बढ़कर 64.33 lakh यूनिट्स पर पहुंच गई. इस सेगमेंट में स्कूटरों की मांग में तेजी रही, जिसमें 27.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. इसके मुकाबले मोटरसाइकिलों की बिक्री में 7.4 प्रतिशत की सामान्य बढ़त देखी गई.
कमर्शियल और तिपहिया वाहन: देश में बढ़ते कारोबार और माल ढुलाई के कारण कमर्शियल वाहनों की बिक्री 28.7 प्रतिशत बढ़कर 3.09 लाख यूनिट्स हो गई. वहीं आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी (लास्ट-माइल मोबिलिटी) की मांग के कारण थ्री-व्हीलर्स की बिक्री भी 23.6 प्रतिशत बढ़कर 2.85 लाख यूनिट्स रही.
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वाहनों का निर्यात और वैश्विक चुनौतियां
विदेशों में वाहनों के निर्यात के मामले में मिला-जुला असर देखने को मिला. जहां टू-व्हीलर का एक्सपोर्ट 27.7 प्रतिशत बढ़कर 16.5 लाख यूनिट्स के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, वहीं कमर्शियल वाहनों के एक्सपोर्ट में 72.5 प्रतिशत की भारी तेजी आई.
हालांकि, पैसेंजर वाहनों के एक्सपोर्ट में 5.2 प्रतिशत की गिरावट आई और यह घटकर 2.29 लाख यूनिट्स रह गया. सियाम ने बताया कि पश्चिम एशिया संकट के कारण समुद्री रास्तों और लॉजिस्टिक्स में आ रही दिक्कतों की वजह से कारों के एक्सपोर्ट में यह कमी आई है.
भविष्य की उम्मीदें और चुनौतियां
आने वाले महीनों को लेकर सियाम के प्रेसिडेंट शेनू अग्रवाल ने कहा कि ऑटो इंडस्ट्री त्योहारों के सीजन, नए वाहनों की लॉन्चिंग और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च के दम पर आगे भी इस रफ्तार को बनाए रखने की उम्मीद कर रही है. हालांकि, दुनिया भर में चल रही भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं को देखते हुए उद्योग सतर्क भी है.
सियाम ने आगाह किया है कि देश में बढ़ती महंगाई, बैंकों द्वारा लोन की ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी तनाव के कारण आगे चलकर वाहनों की मांग पर कुछ असर पड़ सकता है.
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