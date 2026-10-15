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भारतीय ऑटो बाजार में आया बड़ा उछाल; इन गाड़ियों को खरीदने के लिए टूट पड़े लोग

सांकेतिक फोटो ( ani )

नई दिल्ली: देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर 2026) में मजबूत प्रदर्शन किया है. सोसाइटी ऑफ इंडियन (SIAM) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस तिमाही में घरेलू वाहनों की कुल बिक्री में सालाना आधार पर 18.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस दौरान देश में कुल 83.88 लाख वाहनों की बिक्री हुई.

सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने बताया कि यह ऑटो सेक्टर की किसी भी दूसरी तिमाही (Q2) का सबसे बेहतर प्रदर्शन है. इस अवधि में पैसेंजर व्हीकल, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल समेत सभी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की गई है.

बाजार में बढ़त के मुख्य कारण

सियाम के मुताबिक, वाहनों की इस मजबूत बिक्री के पीछे कई आर्थिक कारण रहे. सरकार द्वारा लागू किए गए जीएसटी 2.0 की वजह से वाहन खरीदना ग्राहकों के लिए अधिक किफायती हुआ है. इसके अलावा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मजबूत मांग, देश में चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और पुरानी गाड़ियों को बदलकर नई गाड़ी खरीदने की प्रक्रिया ने इस ग्रोथ को सहारा दिया है. बाजार के अलग-अलग सेगमेंट का प्रदर्शन इस प्रकार रहा

पैसेंजर व्हीकल (कार और एसयूवी): इस सेगमेंट में 30.7 प्रतिशत की ग्रोथ देखी गई और कुल बिक्री 13.61 लाख यूनिट्स रही. ग्राहकों के बीच यूटिलिटी व्हीकल की मांग सबसे ज्यादा बनी हुई है. पैसेंजर व्हीकल की कुल बिक्री में 68 प्रतिशत हिस्सेदारी अकेले एसयूवी की रही, जिसकी बिक्री में 34.2 प्रतिशत का उछाल आया. वहीं यात्री कारों की बिक्री भी 24.9 प्रतिशत बढ़ी. दोपहिया वाहन (टू-व्हीलर): टू-व्हीलर की बिक्री 15.2 प्रतिशत बढ़कर 64.33 lakh यूनिट्स पर पहुंच गई. इस सेगमेंट में स्कूटरों की मांग में तेजी रही, जिसमें 27.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. इसके मुकाबले मोटरसाइकिलों की बिक्री में 7.4 प्रतिशत की सामान्य बढ़त देखी गई. कमर्शियल और तिपहिया वाहन: देश में बढ़ते कारोबार और माल ढुलाई के कारण कमर्शियल वाहनों की बिक्री 28.7 प्रतिशत बढ़कर 3.09 लाख यूनिट्स हो गई. वहीं आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी (लास्ट-माइल मोबिलिटी) की मांग के कारण थ्री-व्हीलर्स की बिक्री भी 23.6 प्रतिशत बढ़कर 2.85 लाख यूनिट्स रही.