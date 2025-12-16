10, 20 और 50 रुपये के नोटों की देशभर में कमी, नकद लेनदेन के लिए लोग परेशान
एआईआरबीईए ने कहा, नोटों की कमी ने स्थानीय परिवहन,किराने का सामान और अन्य आवश्यक खरीदारी के लिए दैनिक नकदी लेनदेन को मुश्किल बना दिया है.
नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में 10, 20 और 50 रुपये के नोटों की भारी किल्लत सामने आई है. अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ (एआईआरबीईए) ने सोमवार को इस मामले में गंभीर चिंता जताई और कहा कि इस कमी के कारण आम लोगों को रोजमर्रा के नकद लेनदेन में काफी परेशानी हो रही है.
एआईआरबीईए ने अपने पत्र में बताया कि छोटे नोट देश के कस्बों, गांवों और अर्ध-शहरी इलाकों में लगभग न के बराबर उपलब्ध हैं. वहीं, 100, 200 और 500 रुपये के नोट आसानी से मिल रहे हैं. कर्मचारी संघ ने यह पत्र भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर को भेजा है और कहा कि एटीएम से ज्यादातर उच्च मूल्य के नोट ही निकल रहे हैं. इसी वजह से स्थानीय परिवहन, किराने की खरीद और दैनिक जरूरतों के लिए नकद भुगतान करना कठिन हो गया है.
बैंकों की शाखाएं भी ग्राहकों को छोटे मूल्य के नोट उपलब्ध कराने में असमर्थ हो रही हैं. एआईआरबीईए का कहना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बावजूद देश की बड़ी आबादी अभी भी नकद पर निर्भर है. ऐसे में छोटे मूल्य के नोटों की कमी रोजमर्रा के जीवन में मुश्किलें पैदा कर रही है.
कर्मचारी संघ ने यह भी बताया कि सिक्कों के उपयोग को बढ़ावा देने की कोशिशें की गईं, लेकिन पर्याप्त सिक्के उपलब्ध न होने के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो पाए.
एआईआरबीईए ने केंद्रीय बैंक से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने सुझाव दिया कि वाणिज्यिक बैंकों और आरबीआई के काउंटरों के माध्यम से छोटे नोटों का पर्याप्त वितरण सुनिश्चित किया जाए. इसके साथ ही, सिक्कों के व्यापक इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ‘कॉइन मेला’ दोबारा आयोजित करने की भी सिफारिश की गई है. कर्मचारी संघ का कहना है कि यह मेले पंचायतों, सहकारी संस्थाओं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से आयोजित किए जा सकते हैं.
संघ का निष्कर्ष है कि छोटे नोटों की यह किल्लत आम लोगों और छोटे कारोबारियों के लिए गंभीर समस्या बन गई है. अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो नकद लेनदेन में और कठिनाइयां बढ़ सकती हैं.
