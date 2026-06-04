ETV Bharat / business

ग्लोबल मार्केट में कोहराम, पश्चिम एशिया के तनाव से टूटा भारतीय शेयर बाजार; सेंसेक्स 410 अंक नीचे खुला

सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती गिरावट कारोबार की शुरुआत में बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 410 अंक (0.55%) टूटकर 73,935.83 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 100 से अधिक अंकों (0.5%) की गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार करता नजर आया. बाजार के जानकारों का कहना है कि जब तक वैश्विक अनिश्चितता खत्म नहीं होती, तब तक बड़ी तेजी की उम्मीद कम है.

मुंबई: पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट के कारण 4 जून 2026 को भारतीय शेयर बाजार भारी कमजोरी के साथ खुले. अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिले खराब संकेतों और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने घरेलू बाजार पर गहरा दबाव बनाया है.

वैश्विक बाजारों का बुरा हाल

वॉल स्ट्रीट पर कल रात रही मंदी का असर आज एशियाई बाजारों पर स्पष्ट रूप से दिखा. अमेरिकी बाजारों में एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.74 प्रतिशत और नैस्डैक 0.9 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए थे. इसके परिणामस्वरूप, आज सुबह जापान का निक्की, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक शुरुआती कारोबार में 3 प्रतिशत तक लुढ़क गए.

भू-राजनीतिक घटनाक्रम और कच्चे तेल का प्रभाव

अमेरिका द्वारा इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम समझौते की घोषणा के बाद बाजार में सुधार की उम्मीद जगी थी. हालांकि, ईरान द्वारा कुवैत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किए गए औचक हमले ने स्थिति को पुनः संवेदनशील बना दिया. इस हमले के प्रतिशोध में अमेरिकी सेना ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के समीप ईरानी संपत्तियों पर सैन्य कार्रवाई की, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को लेकर चिंताएं बढ़ गईं. इस भू-राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद, कच्चे तेल की कीमतों में आंशिक गिरावट दर्ज की गई. ब्रेंट क्रूड वायदा 1.33 प्रतिशत घटकर 96.50 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 1.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 94.76 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.

निवेशकों के लिए सलाह

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की लगातार बिकवाली और वैश्विक चिंताओं के कारण बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी. रिटेल निवेशकों को मौजूदा माहौल में 'देखो और इंतजार करो' की रणनीति अपनानी चाहिए। हालांकि, फंडामेंटली मजबूत शेयरों में आ रही इस गिरावट को लंबे समय के लिए धीरे-धीरे खरीदारी करने के मौके के रूप में भी देखा जा सकता है.

यह भी पढ़ें- SpaceX IPO Price: $135 में मिलेगा एक शेयर, एलन मस्क रचेंगे इतिहास; आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा IPO