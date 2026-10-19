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बाजार की सुस्त शुरुआत: मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी सपाट खुले

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: घरेलू शेयर बाजार सोमवार को एक सीमित दायरे में खुले. पिछले हफ्ते की शानदार बढ़त और मजबूत कॉरपोरेट नतीजों से मिले हौसले को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मिले-जुले वैश्विक संकेतों ने थाम लिया. शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 120.03 अंक की मामूली बढ़त के साथ 74,849.30 पर खुला. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 महज 4.70 अंक बढ़कर 23,150.85 के स्तर पर खुला.

सेक्टर्स का हाल: सरकारी बैंकों में तेजी, आईटी और केमिकल सुस्त

बाजार की शुरुआत होते ही सेक्टर्स में मिला-जुला रुख देखने को मिला. सरकारी बैंकों में अच्छी खरीदारी देखी गई, जिसके चलते निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% से ज्यादा उछल गया. इसके साथ ही निफ्टी ऑयल एंड गैस में भी 0.6% की बढ़त दर्ज की गई. इसके विपरीत, मुनाफावसूली के कारण निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी आईटी और निफ्टी केमिकल्स के शेयरों में गिरावट आई और ये 1% तक टूट गए.

क्रूड ऑयल और वैश्विक बाजार का दबाव

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, पिछले हफ्ते आईटी कंपनियों के उम्मीद से बेहतर नतीजों और बैंकिंग दिग्गजों के अच्छे प्रदर्शन से बाजार में मजबूती बनी हुई है. हालांकि, होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड का भाव $109 प्रति बैरल के करीब पहुंचना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है. फिलहाल ब्रेंट क्रूड करीब 2% गिरकर $107.76 और अमेरिकी डब्ल्यूटीआई (WTI) $100.43 पर कारोबार कर रहा है. एशियाई बाजारों की बात करें तो जापान का निक्केई 0.84% और इंडोनेशिया का जकार्ता कंपोजिट 5% से अधिक टूटा, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग 0.83% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था.