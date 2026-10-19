बाजार की सुस्त शुरुआत: मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी सपाट खुले
सेंसेक्स 74,849 और निफ्टी 23,150 पर सपाट खुले. मजबूत कॉरपोरेट नतीजों के बीच कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से बाजार पर दबाव दिखा.
Published : October 19, 2026 at 10:37 AM IST
मुंबई: घरेलू शेयर बाजार सोमवार को एक सीमित दायरे में खुले. पिछले हफ्ते की शानदार बढ़त और मजबूत कॉरपोरेट नतीजों से मिले हौसले को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मिले-जुले वैश्विक संकेतों ने थाम लिया. शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 120.03 अंक की मामूली बढ़त के साथ 74,849.30 पर खुला. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 महज 4.70 अंक बढ़कर 23,150.85 के स्तर पर खुला.
सेक्टर्स का हाल: सरकारी बैंकों में तेजी, आईटी और केमिकल सुस्त
बाजार की शुरुआत होते ही सेक्टर्स में मिला-जुला रुख देखने को मिला. सरकारी बैंकों में अच्छी खरीदारी देखी गई, जिसके चलते निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% से ज्यादा उछल गया. इसके साथ ही निफ्टी ऑयल एंड गैस में भी 0.6% की बढ़त दर्ज की गई. इसके विपरीत, मुनाफावसूली के कारण निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी आईटी और निफ्टी केमिकल्स के शेयरों में गिरावट आई और ये 1% तक टूट गए.
क्रूड ऑयल और वैश्विक बाजार का दबाव
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, पिछले हफ्ते आईटी कंपनियों के उम्मीद से बेहतर नतीजों और बैंकिंग दिग्गजों के अच्छे प्रदर्शन से बाजार में मजबूती बनी हुई है. हालांकि, होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड का भाव $109 प्रति बैरल के करीब पहुंचना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है. फिलहाल ब्रेंट क्रूड करीब 2% गिरकर $107.76 और अमेरिकी डब्ल्यूटीआई (WTI) $100.43 पर कारोबार कर रहा है. एशियाई बाजारों की बात करें तो जापान का निक्केई 0.84% और इंडोनेशिया का जकार्ता कंपोजिट 5% से अधिक टूटा, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग 0.83% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था.
विदेशी निवेशकों (FIIs) की वापसी
लगातार 15 दिनों की भारी बिकवाली के बाद, पिछले कारोबारी सत्र को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने बाजार में वापसी की और ₹1,166 करोड़ के शेयर खरीदे. जानकारों का मानना है कि बड़ी कंपनियों के आकर्षक वैल्यूएशन और रुपये में मजबूती के कारण FIIs का रुख सकारात्मक हुआ है. दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने अपने 45 दिनों के खरीद सिलसिले को रोकते हुए ₹3,661 करोड़ की शुद्ध बिकवाली की.
क्या हैं निफ्टी के लिए अहम स्तर?
विशेषज्ञों के अनुसार, तकनीकी मोर्चे पर निफ्टी 50 के लिए 22,950–23,000 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम करेगा. वहीं, ऊपर की तरफ 23,250–23,300 के स्तर पर तगड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है. आज बाजार में मिड-कैप और स्मॉल-कैप के मुकाबले लार्ज-कैप शेयरों का जलवा रहने की उम्मीद है. बता दें कि कल, 20 अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे.
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