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मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 150 अंक से ज्यादा टूटा

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में पिछले सत्र की तेजी के बाद आज शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में हल्की गिरावट दर्ज की गई. निवेशकों द्वारा की गई चुनिंदा मुनाफावसूली और विदेशी फंडों की लगातार बिकवाली के कारण बाजार का रुख थोड़ा सुस्त रहा.

शुरुआती सत्र में 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 113 अंक गिरकर 74,187 के स्तर पर आ गया. वहीं, 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी भी 27.20 अंक की मामूली कमजोरी के साथ 22,967.15 पर कारोबार करता दिखा. इससे पहले, गुरुवार को सेंसेक्स 1,533 अंक उछलकर बंद हुआ था.