मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 150 अंक से ज्यादा टूटा
मुनाफावसूली से सेंसेक्स-निफ्टी में मामूली गिरावट आई, लेकिन टेक महिंद्रा के शानदार नतीजों और आईटी शेयरों की खरीदारी ने बाजार को संभाला.
Published : October 16, 2026 at 10:22 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में पिछले सत्र की तेजी के बाद आज शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में हल्की गिरावट दर्ज की गई. निवेशकों द्वारा की गई चुनिंदा मुनाफावसूली और विदेशी फंडों की लगातार बिकवाली के कारण बाजार का रुख थोड़ा सुस्त रहा.
शुरुआती सत्र में 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 113 अंक गिरकर 74,187 के स्तर पर आ गया. वहीं, 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी भी 27.20 अंक की मामूली कमजोरी के साथ 22,967.15 पर कारोबार करता दिखा. इससे पहले, गुरुवार को सेंसेक्स 1,533 अंक उछलकर बंद हुआ था.
बाजार में गिरावट के मुख्य कारण
दिग्गज शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग: पिछले कारोबारी सत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 4 प्रतिशत की बड़ी तेजी आई थी. आज सुबह निवेशकों ने इस हैवीवेट शेयर में मुनाफा कमाना बेहतर समझा, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ा.
FII की भारी बिकवाली: विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की तरफ से भारतीय बाजार से पूंजी निकालने का सिलसिला जारी है. एक्सचेंज डेटा के अनुसार, गुरुवार को विदेशी निवेशकों ने ₹5,285.37 करोड़ के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की.
सेंसेक्स की कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लार्सन एंड टुब्रो, एशियन पेंट्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) शुरुआती कारोबार में सबसे बड़े लैकर्स (गिरने वाले शेयर) रहे.
आईटी सेक्टर ने बाजार को दी मजबूती
बाजार में बड़ी गिरावट को रोकने में देश की आईटी (IT) कंपनियों ने अहम भूमिका निभाई. आईटी इंडेक्स में आई मजबूती ने चौतरफा बिकवाली के असर को काफी हद तक कम कर दिया.
टेक महिंद्रा में 5% का उछाल: चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के बेहतरीन नतीजों के दम पर टेक महिंद्रा का शेयर 5 प्रतिशत की बढ़त के साथ टॉप गेनर रहा.
मुनाफे में बड़ी ग्रोथ: कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 32.74 प्रतिशत बढ़कर ₹1,585.6 करोड़ पर पहुंच गया है. मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ और लागत में कटौती से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ावा मिला.
टेक महिंद्रा के अलावा इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारती एयरटेल और टाइटन के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली.
वैश्विक संकेत और कच्चा तेल
भारतीय बाजार में शुरुआती सुस्ती के बावजूद वैश्विक बाजारों से संकेत अच्छे रहे. एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई, शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे थे. वहीं, अमेरिकी बाजार भी पिछले सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए थे.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी आई है. ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.61 प्रतिशत घटकर 105.3 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जिससे घरेलू महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद है.
यह भी पढ़ें- थमने का नाम नहीं ले रही सोने-चांदी की महंगाई, खरीदारी से पहले देखें आज का नया रेट