ETV Bharat / business

दीवाली के दिन शेयर बाजार में रौनक, तेजी के साथ खुले बाजार

दीपावली के दिन आमतौर पर शेयर बाजार बंद रहता है, लेकिन आज खुला है. विस्तार से जानिए.

SHARE MARKET UPDATE TODAY
दीवाली के दिन शेयर बाजार में रौनक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 20, 2025 at 10:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: दीपावली 2025 पर हर तरफ रौशनी ही रौशनी है. वहीं, सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार में भी रौनक दिखाई पड़ रही है. आज शेयर बाजार खुला है और ट्रेडिंग हो रही है. सोमवार को शेयर बाजार ने अपना रूप दिखा दिया है. शेयर बाजार ने खुलते ही धमाकेदार शुरुआत की है.

जानकारी के मुताबिक बीएसई सेंसेक्स करीब 661.35 प्वाइंट उछलकर 84,603.68 पर खुला. वहीं, एनएसई निफ्टी ने भी 192.35 की तेजी के साथ 25, 906 का लेवल पार किया है.

बात शेयरों की करें तो कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 2260.90 रुपये से बढ़कर खुला. इसके बाद रिलायंस के शेयर भी 1451.05 से बढ़कर खुले. इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, बजाज फिन, एचसीएल टेक और टाइटन के शेयरों में भी जोरदार तेजी गई. वहीं, इंफोसिस, सन फार्मा, भारती एयरटेल, लार्सन टुर्बो, हिंदुस्तान लीवर, एनटीपीसी, अडानी पोर्टस, मारुति, बीईएल, एशियन पेंट्स समेत कई शेयरों ने मध्यम गति से शुरुआत की है.

शेयर बाजार में तेजी रहने की संभावना
वहीं, शेयर बाजार के एक्सपर्टस का कहना है कि पूरे सप्ताह शेयर बाजार में तेजी देखने को मिलेगी. काफी समय बाद निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी है. इस वजह से आगे भी यही रुख देखने को मिलेगा.

इससे पहले शुक्रवार को भी शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ था. बैंकिंग और तेल कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई थी. बता दें, 30 शेयरों वाल बीएसई सेंसेक्स 484.53 अंक चढ़कर 83,952 पर बंद हुआ था. वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 124.55 अंकों की मजबूती के साथ 25,709.85 पर बंद हुआ.

TAGGED:

दीपावली 2025 पर सेंसेक्स
SENSEX ON DIWALI 2025
SHARE MARKET ON DIWALI 2025
शेयर बाजार
SHARE MARKET UPDATE TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

6 नवंबर को वोटिंग, पहले चरण के लिए नामांकन वापसी की आज आखिरी तारीख

दुनियाभर में अपनी छाप छोड़ रही है नैनीताल की मोमबत्ती, देश-विदेश को रोशन कर रही रोशन

मदीना जा रहे विमान की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिग, तिरुवनंतपुरम डायवर्ट की गई फ्लाइट

भारत को वर्ल्ड कप में मिली लगातार तीसरी हार, इंग्लैंड ने जीत के साथ सेमीफाइनल में बनाई जगह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.