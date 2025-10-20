ETV Bharat / business

दीवाली के दिन शेयर बाजार में रौनक, तेजी के साथ खुले बाजार

मुंबई: दीपावली 2025 पर हर तरफ रौशनी ही रौशनी है. वहीं, सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार में भी रौनक दिखाई पड़ रही है. आज शेयर बाजार खुला है और ट्रेडिंग हो रही है. सोमवार को शेयर बाजार ने अपना रूप दिखा दिया है. शेयर बाजार ने खुलते ही धमाकेदार शुरुआत की है.

जानकारी के मुताबिक बीएसई सेंसेक्स करीब 661.35 प्वाइंट उछलकर 84,603.68 पर खुला. वहीं, एनएसई निफ्टी ने भी 192.35 की तेजी के साथ 25, 906 का लेवल पार किया है.

बात शेयरों की करें तो कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 2260.90 रुपये से बढ़कर खुला. इसके बाद रिलायंस के शेयर भी 1451.05 से बढ़कर खुले. इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, बजाज फिन, एचसीएल टेक और टाइटन के शेयरों में भी जोरदार तेजी गई. वहीं, इंफोसिस, सन फार्मा, भारती एयरटेल, लार्सन टुर्बो, हिंदुस्तान लीवर, एनटीपीसी, अडानी पोर्टस, मारुति, बीईएल, एशियन पेंट्स समेत कई शेयरों ने मध्यम गति से शुरुआत की है.