बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

मुंबई: अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले बुधवार को भारतीय शेयर बाजार सपाट खुले, जबकि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद में एशियाई बाजारों में तेजी रही. वहीं उच्च बाजार मूल्यांकन पर मजबूत कॉर्पोरेट आय वृद्धि का अभाव भारतीय इक्विटी के लिए एक अवरोधक कारक बना हुआ है. निफ्टी 50 सूचकांक 45.80 अंक या 0.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,982 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स ने 26.28 अंक या 0.03 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,654.44 पर सत्र की शुरुआत की. शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे बढ़कर 88.18 पर पहुंच गया. बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा के अनुसार, "जून 2024 के बाद से भारतीय बाजारों का निफ्टी में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, जो अक्टूबर में 5 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है. एफपीआई शॉर्ट्स 94 प्रतिशत से घटकर 80 प्रतिशत हो गए हैं. बाजार की चाल के अनुसार, भारतीय बाजारों को नवंबर में सितंबर 2024 में अपने सर्वकालिक उच्च स्तर को पार कर जाना चाहिए. हालांकि, वैश्विक बाजारों का सही मूल्यांकन मध्यम अवधि के लिए एक जोखिम है." उन्होंने आगे कहा कि तरलता, आय, मौद्रिक समर्थन और एआई-संचालित लाभ वैश्विक बाजारों को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा रहे हैं. बग्गा ने कहा, "यह पार्टी शायद कम से कम एक और साल तक जारी रहेगी. पिछले 13 महीनों के खराब प्रदर्शन को देखते हुए, भारतीय बाजार 'पकड़ने और बेहतर प्रदर्शन' के क्षेत्र में हैं. उच्च बाजार मूल्यांकन पर मजबूत कॉर्पोरेट आय वृद्धि की कमी भारतीय बाजारों के लिए एक अवरोधक कारक रही है. अगले छह महीनों में इस परिदृश्य में सुधार होना चाहिए क्योंकि बाजारों में तेजी की उम्मीद है." अमेरिका में, अमेरिका-चीन तनाव में कमी, फेड द्वारा आगे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और मजबूत आय अनुमानों के बीच बाजारों ने रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी रखी. निवेशक आज रात फेड के नीतिगत फैसले और अमेरिकी श्रम बाजार, मुद्रास्फीति और आर्थिक परिदृश्य पर टिप्पणियों पर कड़ी नजर रखेंगे. इस बीच, अमेरिकी सरकार के बंद होने का गतिरोध चार हफ्तों बाद भी बिना किसी समाधान के जारी है.