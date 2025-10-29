ETV Bharat / business

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

निफ्टी 50 सूचकांक 45.80 अंक की बढ़त के साथ 25,982 पर खुला. सेंसेक्स ने 26.28 अंक की बढ़त के साथ 84,654.44 पर ओपन हुआ.

प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025 at 9:40 AM IST

मुंबई: अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले बुधवार को भारतीय शेयर बाजार सपाट खुले, जबकि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद में एशियाई बाजारों में तेजी रही. वहीं उच्च बाजार मूल्यांकन पर मजबूत कॉर्पोरेट आय वृद्धि का अभाव भारतीय इक्विटी के लिए एक अवरोधक कारक बना हुआ है.

निफ्टी 50 सूचकांक 45.80 अंक या 0.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,982 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स ने 26.28 अंक या 0.03 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,654.44 पर सत्र की शुरुआत की. शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे बढ़कर 88.18 पर पहुंच गया.

बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा के अनुसार, "जून 2024 के बाद से भारतीय बाजारों का निफ्टी में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, जो अक्टूबर में 5 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है. एफपीआई शॉर्ट्स 94 प्रतिशत से घटकर 80 प्रतिशत हो गए हैं.

बाजार की चाल के अनुसार, भारतीय बाजारों को नवंबर में सितंबर 2024 में अपने सर्वकालिक उच्च स्तर को पार कर जाना चाहिए. हालांकि, वैश्विक बाजारों का सही मूल्यांकन मध्यम अवधि के लिए एक जोखिम है."

उन्होंने आगे कहा कि तरलता, आय, मौद्रिक समर्थन और एआई-संचालित लाभ वैश्विक बाजारों को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा रहे हैं.

बग्गा ने कहा, "यह पार्टी शायद कम से कम एक और साल तक जारी रहेगी. पिछले 13 महीनों के खराब प्रदर्शन को देखते हुए, भारतीय बाजार 'पकड़ने और बेहतर प्रदर्शन' के क्षेत्र में हैं. उच्च बाजार मूल्यांकन पर मजबूत कॉर्पोरेट आय वृद्धि की कमी भारतीय बाजारों के लिए एक अवरोधक कारक रही है. अगले छह महीनों में इस परिदृश्य में सुधार होना चाहिए क्योंकि बाजारों में तेजी की उम्मीद है."

अमेरिका में, अमेरिका-चीन तनाव में कमी, फेड द्वारा आगे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और मजबूत आय अनुमानों के बीच बाजारों ने रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी रखी.

निवेशक आज रात फेड के नीतिगत फैसले और अमेरिकी श्रम बाजार, मुद्रास्फीति और आर्थिक परिदृश्य पर टिप्पणियों पर कड़ी नजर रखेंगे. इस बीच, अमेरिकी सरकार के बंद होने का गतिरोध चार हफ्तों बाद भी बिना किसी समाधान के जारी है.

सैमको सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव्स रिसर्च एनालिस्ट धुपेश धमेजा ने कहा, "निफ्टी इंडेक्स ने अक्टूबर सीरीज़ का समापन एक्सपायरी-टू-एक्सपायरी आधार पर लगभग 5 प्रतिशत की मजबूत बढ़त के साथ किया.

इससे इसका प्रमुख तेजी का रुख बना रहा। पिछले तीन कारोबारी सत्रों में एक सीमित दायरे में सीमित रहने के बावजूद, इंडेक्स उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित कर रहा है." उन्होंने आगे कहा कि निफ्टी का उच्च उच्चतम और उच्च निम्नतम स्तर एक मजबूत तेजी की प्रवृत्ति की पुष्टि करता है.

कॉर्पोरेट मोर्चे पर, ओर्कला इंडिया का आईपीओ 29 अक्टूबर को खुलने वाला है। यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) है और इसका मूल्य 1,667.54 करोड़ रुपये है, जिसका मूल्य दायरा 695 रुपये से 730 रुपये प्रति शेयर है.

आज जारी होने वाली प्रमुख कंपनियों के नतीजों में लार्सन एंड टुब्रो, कोल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीबी फिनटेक, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, अपोलो पाइप्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस शामिल हैं.

एशिया में, वॉल स्ट्रीट से मिले मजबूत संकेतों के बाद बाजारों में तेजी दर्ज की गई. जापान का निक्केई 225 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा, ताइवान का वेटेड इंडेक्स 1.29 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.35 प्रतिशत बढ़ा. हालांकि, इस रिपोर्ट को लिखे जाने तक सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स लाल निशान में स्थिर रहा.

उधर शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे बढ़कर 88.18 पर पहुंच गया.

वहीं कल यानी मंगलवार को शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई. इस दौरान 30 शेयरों वाला BSE SENSEX 150.68 अंक (0.18%) की गिरावट के साथ 84,628.16 लेवल पर क्लोज हुआ. दूसरी ओर 50 शेयरों वाला NSE NIFTY50 29.85 अंक गिरकर 25,936.20 पर आ गया था. जबकि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे गिरकर 88.26 (अनंतिम) पर क्लोज हुआ था.

इस दौरान ट्रेंट, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और बजाज फाइनेंस टॉप लूजर बने थे. टाटा स्टील, लार्सन एंड टुब्रो, कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक टॉप गेनर रहे.

