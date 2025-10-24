मार्केट रेड निशान पर, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 150 अंक लुढ़का; निफ्टी 51 अंक गिरकर 25,840 पर खुला
शुरुआती कारोबार में बीएसई का सेंसेक्स 153.18 अंक गिरकर 84,403.22 पर खुला. वहीं निफ्टी 51.1 अंक गिरकर 25,840.30 पर कारोबार कर रहा था.
Published : October 24, 2025 at 9:58 AM IST
मुंबई: गुरुवार की मामूली बढ़त के बाद आज शुरुआती कारोबार में बीएसई का सेंसेक्स 153.18 अंक गिरकर 84,403.22 पर खुला. वहीं निफ्टी 51.1 अंक गिरकर 25,840.30 पर ओपन हुआ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगले सप्ताह होने वाली मुलाकात की वायरल हो रही खबरों के बाद एशियाई बाजारों में तेजी देखी गई.
उधर आज शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया 5 पैसे मजबूत होकर खुला. घरेलू मुद्रा ने 87.79 प्रति अमेरिकी डॉलर पर कारोबार शुरू किया. जबकि गुरुवार को यह 87.84 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था.
अमेरिका द्वारा चीन के साथ 2020 के व्यापार समझौते को लेकर नए सिरे से जांच शुरू करने की खबरों के बीच शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले. रूस पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण तेल की बढ़ती कीमतों ने भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया.
शुरुआती कारोबार में, सेंसेक्स 113 अंक या 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,443 पर था. निफ्टी 27 अंक या 0.10 प्रतिशत गिरकर 25,866 पर कारोबार कर रहा था.
निफ्टी के तकनीकी पहलू को लेकर विश्लेषकों का कहना है कि, "सूचकांक में एकतरफा से तेजी का रुझान बना हुआ है, जो 25,700 और 25,750 के प्रमुख समर्थन स्तरों से ऊपर मजबूती से बना हुआ है."
उन्होंने आगे कहा, "तत्काल प्रतिरोध 25,950 पर है, और आगे के ऊपरी लक्ष्य 26,000 और 26,100 हैं. कुल मिलाकर रुझान तेजी का बना हुआ है, बशर्ते सूचकांक समापन स्तर पर 25,780 से ऊपर बना रहे."
हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, टाइटन, पावर ग्रिड, आईटीसी, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी और एक्सिस बैंक जैसे बड़े शेयर 3.5 प्रतिशत तक की गिरावट के साथ सबसे ज़्यादा गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहे.
आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल), महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. इससे कुल नुकसान को सीमित करने में मदद मिली.
व्यापक बाजारों में, निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.05 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.09 प्रतिशत की बढ़त के साथ खरीदारी जारी रही.
सेक्टरवार, धातु शेयरों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. निफ्टी मेटल इंडेक्स में 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसके बाद रियल्टी और वित्तीय सेवा सूचकांकों में मामूली बढ़त दर्ज की गई.
हालांकि, एफएमसीजी शेयरों पर दबाव रहा और निफ्टी एफएमसीजी सूचकांक 1.4 प्रतिशत गिरकर दिन का सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर बन गया. बाजार विश्लेषकों ने कहा, "बढ़ी हुई अस्थिरता और मिश्रित बाजार संकेतों के मौजूदा रुख को देखते हुए, व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे विशेष रूप से लीवरेज का उपयोग करते समय सावधानी से "गिरावट पर खरीदारी" का रुख अपनाएं."
विश्लेषकों के अनुसार, तेजी के दौरान आंशिक मुनाफावसूली करना और सख्त ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस बनाए रखना जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की कुंजी होगी.
