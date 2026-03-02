पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते सेंसेक्स 891 अंक गिरा, निफ्टी में 1% से ज्यादा की गिरावट
सुबह 9.28 बजे तक सभी सेक्टर के सूचकांक लाल निशान पर ट्रेड कर रहे थे. निफ्टी रियल्टी, ऑयल एंड गैस में सबसे अधिक गिरावट रही.
Published : March 2, 2026 at 10:16 AM IST
मुंबई: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की वजह से भारतीय शेयर बाजार सोमवार को बड़ी गिरावट के साथ खुला. सुबह 9.28 बजे तक, सेंसेक्स 891 अंक या 1.10 प्रतिशत गिरकर 80,395 पर पहुंच गया और निफ्टी 268 अंक या 1.07 प्रतिशत गिरकर 24,909 पर आ गया. इसी प्रकार, निफ्टी मिडकैप 100 में 1.14 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 1.35 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.
विभिन्न सेक्टर से सूचकांक लाल निशान पर ट्रेड कर रहे थे. हफ्ते के पहले दिन शुरुआती कारोबार में निफ्टी रियल्टी, ऑयल एंड गैस के साथ-साथ ऑटो में सबसे अधिक गिरावट देखी गई, जो क्रमश: 2.19 प्रतिशत, 1.81 प्रतिशत और 1.35 प्रतिशत नीचे थे.
मार्केट एनालिस्ट्स ने कहा कि मिडिल ईस्ट में बढ़ी अनिश्चितता के कारण पूरे कारोबारी सत्र में रिस्क लेने की क्षमता कम रह सकती है. मार्केट पर नजर रखने वालों ने कहा कि यूएई के खास रूट्स पर फ्लाइट्स के निलंबन के बाद विमानन कंपनियों के शेयरों पर दबाव रह सकता है, जो क्षेत्रीय अस्थिरता से तुरंत परिचालन संबंधी असर को दिखाता है.
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, होली पर मार्केट बंद होने से पहले सोमवार को वीकली निफ्टी एक्सपायरी से वैधता बढ़ सकती है.
मार्केट खुलने से पहले एनालिस्ट्स ने कहा कि निफ्टी चार्ट्स में लगातार चौथी रेड कैंडल बनना और हाल ही में 200-दिन के EMA से नीचे बंद होना पहले से ही बढ़ते बेयरिश डोमिनेंस और कमजोर होते ब्रॉडर ट्रेंड को दिखाता है.
वहीं, पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण क्रूड ऑयल की कीमतें 7 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि रिटेल निवेशकों को डर है कि अमेरिका-ईरान युद्ध का क्षेत्रीय स्तर पर बड़ा असर होगा जिससे सप्लाई में बड़ी बाधा आएगी.
एशियाई मार्केट में, मिडिल ईस्ट में एयरस्पेस बंद होने और एयरपोर्ट बंद होने से ट्रैवल मार्केट में उतार-चढ़ाव के कारण एयरलाइन स्टॉक्स में सबसे अधिक गिरावट आई.
चीन का शंघाई इंडेक्स फ्लैट रहा, और शेनझेन 0.75 प्रतिशत गिरा, जापान का निक्केई 1.5 प्रतिशत गिरा, और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 1.68 प्रतिशत गिरा. साउथ कोरिया का कोस्पी 1 प्रतिशत गिरा.
अमेरिकी बाजार पिछले ट्रेडिंग सेशन में ज्यादातर लाल निशान पर बंद हुए, क्योंकि नैस्डैक 0.92 प्रतिशत गिरा. S&P 500 0.43 प्रतिशत और डाउ जोन्स 1.05 प्रतिशत गिरा.
