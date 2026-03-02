ETV Bharat / business

पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते सेंसेक्स 891 अंक गिरा, निफ्टी में 1% से ज्यादा की गिरावट

मुंबई: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की वजह से भारतीय शेयर बाजार सोमवार को बड़ी गिरावट के साथ खुला. सुबह 9.28 बजे तक, सेंसेक्स 891 अंक या 1.10 प्रतिशत गिरकर 80,395 पर पहुंच गया और निफ्टी 268 अंक या 1.07 प्रतिशत गिरकर 24,909 पर आ गया. इसी प्रकार, निफ्टी मिडकैप 100 में 1.14 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 1.35 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

विभिन्न सेक्टर से सूचकांक लाल निशान पर ट्रेड कर रहे थे. हफ्ते के पहले दिन शुरुआती कारोबार में निफ्टी रियल्टी, ऑयल एंड गैस के साथ-साथ ऑटो में सबसे अधिक गिरावट देखी गई, जो क्रमश: 2.19 प्रतिशत, 1.81 प्रतिशत और 1.35 प्रतिशत नीचे थे.

मार्केट एनालिस्ट्स ने कहा कि मिडिल ईस्ट में बढ़ी अनिश्चितता के कारण पूरे कारोबारी सत्र में रिस्क लेने की क्षमता कम रह सकती है. मार्केट पर नजर रखने वालों ने कहा कि यूएई के खास रूट्स पर फ्लाइट्स के निलंबन के बाद विमानन कंपनियों के शेयरों पर दबाव रह सकता है, जो क्षेत्रीय अस्थिरता से तुरंत परिचालन संबंधी असर को दिखाता है.

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, होली पर मार्केट बंद होने से पहले सोमवार को वीकली निफ्टी एक्सपायरी से वैधता बढ़ सकती है.

मार्केट खुलने से पहले एनालिस्ट्स ने कहा कि निफ्टी चार्ट्स में लगातार चौथी रेड कैंडल बनना और हाल ही में 200-दिन के EMA से नीचे बंद होना पहले से ही बढ़ते बेयरिश डोमिनेंस और कमजोर होते ब्रॉडर ट्रेंड को दिखाता है.