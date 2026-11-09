Share Market Update: ब्लू-चिप IT कंपनियों में बिकवाली के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट
सोमवार को शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 93.95 अंक गिरकर 80,919.19 पर आ गया। निफ्टी 30 अंक गिरकर 24,968.80 पर आ गया.
Published : November 9, 2026 at 10:40 AM IST
मुंबई: कारोबारी सप्ताह के पहले दिन आज सोमवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई. इसकी वजह ब्लू-चिप IT कंपनियों में बिकवाली और हाल ही में शेयरों में आई जोरदार तेजी के बाद मुनाफावसूली (प्रॉफिट-टेकिंग) रही.
शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 93.95 अंक गिरकर 80,919.19 पर आ गया. 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 30 अंक गिरकर 24,968.80 पर आ गया. सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से HCL टेक, इंफोसिस, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सबसे ज्यादा पिछड़ने वाली कंपनियों में शामिल थीं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक और इंटरग्लोब एविएशन के शेयर चढ़े.
साप्ताहिक स्तर पर आई जोरदार तेजी और सुस्त मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के बाद, बाजार एक नए हफ्ते में प्रवेश कर रहा है, जहां उसे मोमेंटम (तेजी की रफ्तार) के लिहाज से एक अहम परीक्षा से गुजरना होगा. इस दौरान निवेशक आगे और मुनाफे की संभावनाओं और निकट भविष्य में मुनाफावसूली (प्रॉफिट-टेकिंग) की संभावनाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे.
ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थ-टेक फर्म 'एनरिच मनी' के CEO पोनमुडी आर ने कहा कि अभी मुख्य ध्यान इस बात पर होगा कि क्या मौजूदा खरीदारी का रुझान हालिया तेजी को बनाए रख सकता है. यह विशेष रूप से तब और महत्वपूर्ण हो जाता है, जब AI ट्रेड को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंताएं बनी हुई हैं और गुरुवार को CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के आंकड़े आने वाले हैं, जो घरेलू शेयर बाजारों को आगे की दिशा तय करने के लिए एक अहम संकेत दे सकते हैं.
पिछले हफ्ते, BSE बेंचमार्क 6,568.49 अंक यानी 8.82 प्रतिशत उछल गया, और निफ्टी 1,977.25 अंक यानी 8.57 प्रतिशत ऊपर चढ़ गया. वैश्विक तेल बेंचमार्क, ब्रेंट क्रूड, 0.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.16 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक, शंघाई का SSE कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे.
इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार ज्यादातर बढ़त के साथ बंद हुए. वहीं, रविवार को दिवाली के विशेष 'मुहूर्त ट्रेडिंग' सत्र में, सात दिनों की तेजी के बाद निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली किए जाने के कारण बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. हिंदू कैलेंडर संवत 2083 की शुरुआत के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष ट्रेडिंग सत्र की शुरुआत तेजी के साथ हुई, लेकिन BSE का बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स इस तेजी को बरकरार नहीं रख सका. यह सूचकांक 28.62 अंक या 0.04 प्रतिशत गिरकर 80,999.40 पर बंद हुआ.
निफ्टी सकारात्मक शुरुआत के बाद 43.95 अंक या 0.18 प्रतिशत गिरकर 24,986.40 पर बंद हुआ. मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के दिन होने वाला एक प्रतीकात्मक मार्केट सेशन है, जो नए हिंदू कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है. ऐसा माना जाता है कि 'मुहूर्त' या शुभ समय के दौरान ट्रेडिंग करने से इसमें शामिल लोगों के लिए समृद्धि और आर्थिक विकास आता है. आम कारोबारी दिनों के विपरीत, जब इक्विटी बाजार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलते हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग कम समय के लिए होती है.
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