ETV Bharat / business

Share Market Update: ब्लू-चिप IT कंपनियों में बिकवाली के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट

शेयर मार्केट आज 9 नवंबर 2026 ( IANS )

मुंबई: कारोबारी सप्ताह के पहले दिन आज सोमवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई. इसकी वजह ब्लू-चिप IT कंपनियों में बिकवाली और हाल ही में शेयरों में आई जोरदार तेजी के बाद मुनाफावसूली (प्रॉफिट-टेकिंग) रही.

शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 93.95 अंक गिरकर 80,919.19 पर आ गया. 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 30 अंक गिरकर 24,968.80 पर आ गया. सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से HCL टेक, इंफोसिस, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सबसे ज्यादा पिछड़ने वाली कंपनियों में शामिल थीं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक और इंटरग्लोब एविएशन के शेयर चढ़े.

साप्ताहिक स्तर पर आई जोरदार तेजी और सुस्त मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के बाद, बाजार एक नए हफ्ते में प्रवेश कर रहा है, जहां उसे मोमेंटम (तेजी की रफ्तार) के लिहाज से एक अहम परीक्षा से गुजरना होगा. इस दौरान निवेशक आगे और मुनाफे की संभावनाओं और निकट भविष्य में मुनाफावसूली (प्रॉफिट-टेकिंग) की संभावनाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे. ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थ-टेक फर्म 'एनरिच मनी' के CEO पोनमुडी आर ने कहा कि अभी मुख्य ध्यान इस बात पर होगा कि क्या मौजूदा खरीदारी का रुझान हालिया तेजी को बनाए रख सकता है. यह विशेष रूप से तब और महत्वपूर्ण हो जाता है, जब AI ट्रेड को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंताएं बनी हुई हैं और गुरुवार को CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के आंकड़े आने वाले हैं, जो घरेलू शेयर बाजारों को आगे की दिशा तय करने के लिए एक अहम संकेत दे सकते हैं.