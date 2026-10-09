TCS के बंपर मुनाफे से शेयर बाजार गुलजार; शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 292 अंक उछला, निफ्टी 22300 के पार
TCS के शानदार मुनाफे और आईटी शेयरों में बंपर तेजी के दम पर दो दिनों की भारी गिरावट के बाद आज शेयर बाजार संभल गया.
Published : October 9, 2026 at 10:12 AM IST
मुंबई: पिछले दो दिनों से शेयर बाजार में जारी भारी गिरावट पर शुक्रवार को ब्रेक लग गया. शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजार ने शानदार वापसी की है. देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शानदार तिमाही नतीजों और आईटी सेक्टर के शेयरों में आई तगड़ी खरीदारी के दम पर दोनों प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं.
शुरुआती कारोबार के दौरान बंबई स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 292 अंक उछलकर 71,876.10 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 84.60 अंकों की बढ़त के साथ 22,310.40 पर कारोबार करता देखा गया.
TCS के बंपर मुनाफे ने बदला बाजार का मूड
बाजार में आज आई इस तेजी के सबसे बड़े हीरो आईटी शेयर रहे, जिनकी अगुवाई खुद TCS ने की. सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से TCS के शेयर 4 प्रतिशत से ज्यादा की उछाल के साथ टॉप गेनर रहे. दरअसल, कंपनी ने अपने शुद्ध मुनाफे में 15 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की है, जिसके बाद यह 13,884 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. कंपनी के इस दमदार प्रदर्शन ने निवेशकों का भरोसा लौटाया है.
TCS के साथ-साथ इंफोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा जैसी अन्य दिग्गज आईटी कंपनियों के शेयरों में भी जमकर खरीदारी हुई. इनके अलावा आईटीसी (ITC), अडानी पोर्ट्स और एचडीएफसी बैंक के शेयर भी बढ़त बनाने में कामयाब रहे.
इन शेयरों में दिखी सुस्ती
एक तरफ जहां आईटी शेयरों में रौनक रही, वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़े शेयरों में गिरावट भी दर्ज की गई. इटरनल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों पर दबाव देखा गया और ये नुकसान के साथ लाल निशान में कारोबार करते दिखे.
कच्चे तेल से मिली राहत, विदेशी निवेशक अब भी बेदम
अंतरराष्ट्रीय बाजार से भारत के लिए एक अच्छी खबर आई. ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 103 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार को थोड़ी राहत मिली.
हालांकि, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की तरफ से बिकवाली का दबाव अब भी बना हुआ है. एक्सचेंज से मिले आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार को विदेशी निवेशकों ने बाजार से 12,943.58 करोड़ रुपये के शेयर बेचकर पैसा बाहर निकाला था.
कल (गुरुवार) की भारी गिरावट के बाद, जहां सेंसेक्स 1,045 अंक और निफ्टी 371 अंक टूट गया था, आज की शुरुआती रिकवरी निवेशकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है. बाजार के जानकारों का मानना है कि टीसीएस के नतीजों ने पूरे आईटी सेक्टर में नई जान फूंक दी है, जिससे आज बाजार संभलने में कामयाब रहा.
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