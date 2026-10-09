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TCS के बंपर मुनाफे से शेयर बाजार गुलजार; शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 292 अंक उछला, निफ्टी 22300 के पार

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: पिछले दो दिनों से शेयर बाजार में जारी भारी गिरावट पर शुक्रवार को ब्रेक लग गया. शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजार ने शानदार वापसी की है. देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शानदार तिमाही नतीजों और आईटी सेक्टर के शेयरों में आई तगड़ी खरीदारी के दम पर दोनों प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं.

शुरुआती कारोबार के दौरान बंबई स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 292 अंक उछलकर 71,876.10 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 84.60 अंकों की बढ़त के साथ 22,310.40 पर कारोबार करता देखा गया.

TCS के बंपर मुनाफे ने बदला बाजार का मूड

बाजार में आज आई इस तेजी के सबसे बड़े हीरो आईटी शेयर रहे, जिनकी अगुवाई खुद TCS ने की. सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से TCS के शेयर 4 प्रतिशत से ज्यादा की उछाल के साथ टॉप गेनर रहे. दरअसल, कंपनी ने अपने शुद्ध मुनाफे में 15 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की है, जिसके बाद यह 13,884 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. कंपनी के इस दमदार प्रदर्शन ने निवेशकों का भरोसा लौटाया है. TCS के साथ-साथ इंफोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा जैसी अन्य दिग्गज आईटी कंपनियों के शेयरों में भी जमकर खरीदारी हुई. इनके अलावा आईटीसी (ITC), अडानी पोर्ट्स और एचडीएफसी बैंक के शेयर भी बढ़त बनाने में कामयाब रहे. इन शेयरों में दिखी सुस्ती

एक तरफ जहां आईटी शेयरों में रौनक रही, वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़े शेयरों में गिरावट भी दर्ज की गई. इटरनल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों पर दबाव देखा गया और ये नुकसान के साथ लाल निशान में कारोबार करते दिखे.