शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत, सेंसेक्स 29 अंक की बढ़त के साथ खुला
गुरुवार को निफ्टी 22,600 के पास सपाट खुला; आईटी और फार्मा में बढ़त रही, जबकि फाइनेंशियल और एफएमसीजी शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.
Published : October 8, 2026 at 10:17 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को बेहद सुस्त और उतार-चढ़ाव भरी शुरुआत देखने को मिली. शुरुआती कारोबार में घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 22,600 के स्तर के आसपास खुला. बाजार में एक तरफ जहां आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में खरीदारी देखी गई, वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियल, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में आई कमजोरी ने इस बढ़त को पूरी तरह बेअसर कर दिया.
शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, निफ्टी 4 अंक या 0.02 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 22,599.05 के स्तर पर खुला. वहीं, दूसरी ओर सेंसेक्स में हल्की मजबूती दर्ज की गई और यह 29.30 अंक या 0.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 72,668 के स्तर पर खुला.
सेक्टर्स का हाल: आईटी और फार्मा में रौनक
बाजार की शुरुआत में सेक्टर्स के प्रदर्शन को देखें तो निफ्टी आईटी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर और निफ्टी फार्मा इंडेक्स 0.59 प्रतिशत तक की तेजी के साथ सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले सेक्टर्स रहे. इसके अलावा मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और केमिकल्स से जुड़े शेयरों में भी मामूली बढ़त के साथ कारोबार दर्ज किया गया.
हालांकि, बाजार को नीचे खींचने में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी एफएमसीजी का बड़ा हाथ रहा, जिनमें 0.38 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई.
आरबीआई के कड़े रुख से निवेशकों पर दबाव
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि रिजर्व बैंक (RBI) के नीतिगत कड़े रुख कैलिव्रेटेड टाइटनिंग की वजह से आने वाले दिनों में इक्विटी वैल्यूएशन पर दबाव देखने को मिल सकता है. ब्याज दरों के उच्च स्तर पर रहने से फिक्स्ड-इनकम इन्वेस्टमेंट्स जैसे एफडी और बॉन्ड्स ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं. ऐसे माहौल में निवेशक अब फार्मास्यूटिकल्स जैसे उन सेक्टर्स की तरफ रुख कर रहे हैं जिन पर ब्याज दरों में बदलाव का ज्यादा सीधा असर नहीं पड़ता है. विशेषज्ञों के अनुसार, ऊंचे वैल्यूएशन के बावजूद ग्रोथ स्टॉक्स में निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है, जबकि वैल्यू स्टॉक्स की रफ्तार फिलहाल धीमी है.
विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली और वैश्विक चिंताएं
लार्ज-कैप शेयरों पर दबाव का एक बड़ा कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार हो रही बिकवाली है. इसके साथ ही अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड का 5.3 प्रतिशत से ऊपर बने रहना भी बाजार के लिए चिंता का विषय है. बुधवार को भी विदेशी निवेशकों ने नेट सेलर रहते हुए 6,121 करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने बाजार को सहारा देते हुए लगभग 4,596 करोड़ रुपये की खरीदारी की.
अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच वैश्विक बाजारों में सतर्कता का माहौल है, जिसका असर भारतीय निवेशकों के सेंटिमेंट पर भी साफ दिख रहा है.
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