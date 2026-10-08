ETV Bharat / business

शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत, सेंसेक्स 29 अंक की बढ़त के साथ खुला

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को बेहद सुस्त और उतार-चढ़ाव भरी शुरुआत देखने को मिली. शुरुआती कारोबार में घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 22,600 के स्तर के आसपास खुला. बाजार में एक तरफ जहां आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में खरीदारी देखी गई, वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियल, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में आई कमजोरी ने इस बढ़त को पूरी तरह बेअसर कर दिया.

शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, निफ्टी 4 अंक या 0.02 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 22,599.05 के स्तर पर खुला. वहीं, दूसरी ओर सेंसेक्स में हल्की मजबूती दर्ज की गई और यह 29.30 अंक या 0.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 72,668 के स्तर पर खुला.

सेक्टर्स का हाल: आईटी और फार्मा में रौनक

बाजार की शुरुआत में सेक्टर्स के प्रदर्शन को देखें तो निफ्टी आईटी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर और निफ्टी फार्मा इंडेक्स 0.59 प्रतिशत तक की तेजी के साथ सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले सेक्टर्स रहे. इसके अलावा मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और केमिकल्स से जुड़े शेयरों में भी मामूली बढ़त के साथ कारोबार दर्ज किया गया. हालांकि, बाजार को नीचे खींचने में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी एफएमसीजी का बड़ा हाथ रहा, जिनमें 0.38 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई.