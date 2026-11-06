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Share Market: शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स 33 अंक बढ़कर 79,343.06 के लेवल पर पहुंचा

सेंसेक्स 33 अंक बढ़कर 79,343.06 के लेवल पर पहुंचा ( Getty Images )

मुंबई: कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को शुरुआती सत्र में उतार-चढ़ाव के बाद, सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं. विदेशी फंडों के लगातार प्रवाह और कच्चे तेल की कीमतों के अपेक्षाकृत नियंत्रित रहने से इक्विटी बाजार में सकारात्मक माहौल बना.

शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 33 अंक बढ़कर 79,343.06 पर पहुंच गया. 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 52.95 अंक गिरकर 24,477.40 पर आ गया. बाद में, दोनों बेंचमार्क सूचकांकों ने तेजी पकड़ी; सेंसेक्स 443.87 अंक ऊपर चढ़कर 79,760.10 पर कारोबार कर रहा था, और निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,612.85 पर पहुंच गया.

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से, महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई. कंपनी ने गुरुवार को बताया कि सितंबर में समाप्त हुई दूसरी तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 25 प्रतिशत बढ़कर 4,587.88 करोड़ रुपये हो गया है. पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण कमोडिटी की कीमतों पर दबाव जैसी चुनौतियों के बावजूद, कंपनी को मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ (खासकर ऑटो सेगमेंट में) का फायदा मिला. टाइटन, एचसीएल टेक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस और भारती एयरटेल भी जीतने वालों में शामिल थे. वहीं, एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पिछड़ने वालों में शामिल थे. वैश्विक तेल बेंचमार्क, ब्रेंट क्रूड, 2.35 प्रतिशत की तेजी के साथ 100.6 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने गुरुवार को 14,974.68 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे. एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक, शंघाई का SSE कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक काफी नीचे कारोबार कर रहे थे. इससे पहले गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई. नैस्डैक कंपोजिट 5.52 प्रतिशत, S&P 500 में 4.36 प्रतिशत और डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज में 3.44 प्रतिशत की गिरावट आई.