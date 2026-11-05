Share Market Update: दीवाली से पहले शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स 1400 अंक उछला
वैश्विक तेल बेंचमार्क, ब्रेंट क्रूड 1.07 प्रतिशत गिरकर 93.61 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.
Published : November 5, 2026 at 10:45 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज गुरुवार को बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी आई. इसकी वजह कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट और पश्चिम एशिया के संघर्ष के जल्द सुलझने की उम्मीदें थीं. इसके साथ ही, अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के नतीजों में वहां के मतदाताओं ने अमेरिकी कांग्रेस का नियंत्रण विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को सौंप दिया है.
विदेशी फंडों का लगातार प्रवाह और अमेरिकी बाजारों में आई जोरदार तेजी ने शुरुआती कारोबार के दौरान बाजार के उत्साह को और बढ़ा दिया. शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,403.71 अंक उछलकर 78,689.87 पर पहुंच गया. 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 378.85 अंक चढ़कर 24,340.40 पर आ गया. सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से इंटरग्लोब एविएशन, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अल्ट्राटेक सीमेंट प्रमुख फायदे वाली कंपनियों में शामिल रहीं. कोटक महिंद्रा बैंक और भारती एयरटेल पिछड़ने वालों में रहे.
वैश्विक तेल बेंचमार्क, ब्रेंट क्रूड 1.07 प्रतिशत गिरकर 93.61 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने बुधवार को 7,284.03 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका देते हुए, अमेरिकी मतदाताओं ने मंगलवार को विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को अमेरिकी कांग्रेस का नियंत्रण सौंप दिया. साथ ही, काफी चर्चा में रहे इन चुनावों में कई अहम गवर्नरों के पदों पर भी सत्ता परिवर्तन हुआ. ऐसे चुनाव, जिनके नतीजे अमेरिका की सीमाओं से कहीं आगे तक असर डालेंगे.
ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को टेक्सास, जॉर्जिया, आयोवा और ओहियो जैसे अपने मजबूत गढ़ों में करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां उसे डेमोक्रेट्स के हाथों गवर्नरों के पद गंवाने पड़े. इस पुरानी और बड़ी पार्टी को टेक्सास, मेन, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, कंसास, आयोवा और ओहियो में सीनेट चुनावों में भी करारी हार का सामना करना पड़ा. इन जगहों पर ट्रंप ने एक सीधा-सा संदेश देते हुए प्रचार किया था. उन्होंने मतदाताओं से कहा कि वे ऐसा मान लें कि वे (ट्रंप) खुद भी चुनावी मैदान में हैं.
डेमोक्रेट्स ने सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दोनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे कांग्रेस के इन दोनों सदनों पर रिपब्लिकन्स की पकड़ खत्म हो गई. अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल परिस्थितियां और मजबूत हो रही हैं, जिससे बाजार में तेजी का रुख जारी रहने की उम्मीद है. बाजार के लिए सबसे सकारात्मक बात ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 10 प्रतिशत की भारी गिरावट है, जो अब लगभग 94 अमेरिकी डॉलर के स्तर पर आ गई हैं.
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट, वीके विजयकुमार ने कहा कि यह गिरावट इस उम्मीद के कारण आई है कि अमेरिका-ईरान विवाद का जल्द ही कोई समाधान निकल सकता है. दरअसल, इस विवाद और इसके चलते कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म्स) में रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार में बड़ी भूमिका निभाई थी. एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 सूचकांक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि शंघाई का SSE कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे.
इससे पहले बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजार में भारी तेजी रही. डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 3.03 प्रतिशत, S&P 500 में 1.58 प्रतिशत और नैस्डैक कंपोजिट में 1.44 प्रतिशत की उछाल आई. रात भर में वॉल स्ट्रीट में जोरदार तेजी आई, जबकि कच्चे तेल की कीमतों और ट्रेजरी यील्ड में गिरावट से जोखिम का माहौल बेहतर हुआ. ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 10 प्रतिशत गिरकर 94.50 अमेरिकी डॉलर के आसपास आ गई है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ट्रेडर्स ने 'वॉर प्रीमियम' (युद्ध के कारण कीमतों में आई तेजी) का कुछ हिस्सा हटा लिया है. इसके पीछे संकेत यह है कि राजनीतिक दबाव के चलते अमेरिकी प्रशासन ईरान के साथ बातचीत करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है. पहले देखी गई धीरे-धीरे होने वाली गिरावट के उलट, अगर यह स्थिति बनी रहती है, तो इस बड़े बदलाव से भारत के निकट भविष्य के मैक्रो और अर्निंग आउटलुक (कमाई के नजरिए) में काफी सुधार आ सकता है.
रिसर्च एनालिस्ट फर्म 'HST वेल्थ' के संस्थापक और CEO, हरिसेलवन राधाकृष्णन ने कहा कि हालांकि, यह गिरावट किसी पक्के समझौते या ऊर्जा आपूर्ति की पूरी तरह बहाली के बजाय उम्मीदों पर टिकी है. ऐसे में, अगर बातचीत में कोई रुकावट आती है, तो कच्चे तेल की कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है. बुधवार को सेंसेक्स 383.55 अंक यानी 0.50 प्रतिशत बढ़कर 77,301.40 पर बंद हुआ, जो दो महीने से भी ज्यादा समय में इसका सबसे ऊंचा क्लोजिंग स्तर है. निफ्टी 149.75 अंक यानी 0.63 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,960.60 पर बंद हुआ. पिछले पांच कारोबारी सत्रों में, सेंसेक्स 4,055.37 अंक यानी 5.53 प्रतिशत उछला, और निफ्टी 1,261.75 अंक यानी 5.55 प्रतिशत बढ़ा.
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