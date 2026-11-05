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Share Market Update: दीवाली से पहले शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स 1400 अंक उछला

शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी ( Getty Images )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज गुरुवार को बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी आई. इसकी वजह कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट और पश्चिम एशिया के संघर्ष के जल्द सुलझने की उम्मीदें थीं. इसके साथ ही, अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के नतीजों में वहां के मतदाताओं ने अमेरिकी कांग्रेस का नियंत्रण विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को सौंप दिया है.

विदेशी फंडों का लगातार प्रवाह और अमेरिकी बाजारों में आई जोरदार तेजी ने शुरुआती कारोबार के दौरान बाजार के उत्साह को और बढ़ा दिया. शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,403.71 अंक उछलकर 78,689.87 पर पहुंच गया. 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 378.85 अंक चढ़कर 24,340.40 पर आ गया. सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से इंटरग्लोब एविएशन, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अल्ट्राटेक सीमेंट प्रमुख फायदे वाली कंपनियों में शामिल रहीं. कोटक महिंद्रा बैंक और भारती एयरटेल पिछड़ने वालों में रहे.

वैश्विक तेल बेंचमार्क, ब्रेंट क्रूड 1.07 प्रतिशत गिरकर 93.61 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने बुधवार को 7,284.03 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका देते हुए, अमेरिकी मतदाताओं ने मंगलवार को विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को अमेरिकी कांग्रेस का नियंत्रण सौंप दिया. साथ ही, काफी चर्चा में रहे इन चुनावों में कई अहम गवर्नरों के पदों पर भी सत्ता परिवर्तन हुआ. ऐसे चुनाव, जिनके नतीजे अमेरिका की सीमाओं से कहीं आगे तक असर डालेंगे. ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को टेक्सास, जॉर्जिया, आयोवा और ओहियो जैसे अपने मजबूत गढ़ों में करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां उसे डेमोक्रेट्स के हाथों गवर्नरों के पद गंवाने पड़े. इस पुरानी और बड़ी पार्टी को टेक्सास, मेन, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, कंसास, आयोवा और ओहियो में सीनेट चुनावों में भी करारी हार का सामना करना पड़ा. इन जगहों पर ट्रंप ने एक सीधा-सा संदेश देते हुए प्रचार किया था. उन्होंने मतदाताओं से कहा कि वे ऐसा मान लें कि वे (ट्रंप) खुद भी चुनावी मैदान में हैं. डेमोक्रेट्स ने सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दोनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे कांग्रेस के इन दोनों सदनों पर रिपब्लिकन्स की पकड़ खत्म हो गई. अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल परिस्थितियां और मजबूत हो रही हैं, जिससे बाजार में तेजी का रुख जारी रहने की उम्मीद है. बाजार के लिए सबसे सकारात्मक बात ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 10 प्रतिशत की भारी गिरावट है, जो अब लगभग 94 अमेरिकी डॉलर के स्तर पर आ गई हैं. सोना-चांदी के दामों पर डालें एक नजर (ETV Bharat)