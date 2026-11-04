Share Market Update: सेंसेक्स और निफ्टी सपाट खुले, निवेशकों में वापसी का भरोसा
निफ्टी 50 शेयरों में, SBI, ITC, मैक्स हेल्थकेयर, इंडिगो और BEL सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयरों में शामिल थे.
Published : November 4, 2026 at 11:52 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को सपाट खुले. सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में कारोबार कर रहे थे. हालांकि, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की घरेलू इक्विटी बाजार में हालिया वापसी से निवेशकों का भरोसा बना हुआ है. निफ्टी 50 इंडेक्स 23,742.25 पर खुला, जिसमें 68.60 अंक या 0.29 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि बीएसई सेंसेक्स 76,853.11 पर खुला, जो 64.74 अंक या 0.08 प्रतिशत नीचे था.
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार और बाजार एक्सपर्ट वीके विजयकुमार ने कहा कि भारत में FII निवेश के रुझान में आए बदलाव के बाद, बाजार की धारणा में एक स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिला है. उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली करते रहे हैं, जिससे घरेलू इक्विटी पर दबाव पड़ा है, लेकिन हाल के सत्रों में उनका रुख बदल गया है. विजयकुमार ने कहा कि पिछले छह कारोबारी दिनों में से पांच दिनों में, FIIs बाजार में खरीदार रहे हैं. उन्होंने 18,661 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.
उन्होंने आगे कहा कि विदेशी निवेशकों की खरीदारी बढ़ रही है. कंपनियों की उम्मीद से बेहतर कमाई और लार्ज-कैप शेयरों के आकर्षक वैल्यूएशन से बाजार की तेजी को बुनियादी समर्थन मिल रहा है. उनके अनुसार, एआई (AI) ट्रेड के कमजोर पड़ने से विदेशी निवेशकों की वापसी में भी मदद मिली है. उन्हें उम्मीद है कि लार्ज-कैप स्टॉक इस तेजी का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि उनमें भारी मात्रा में FII निवेश आकर्षित करने की क्षमता है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रमुख फाइनेंशियल शेयरों में अभी और ऊपर जाने की गुंजाइश है.
एनएसई (NSE) के सेक्टोरल इंडेक्स में, शुरुआती सत्र के दौरान मिला-जुला कारोबार देखने को मिला. निफ्टी IT में 1 फीसदी की गिरावट आई, जबकि निफ्टी फार्मा 0.36 फीसदी और निफ्टी रियल्टी 0.61 फीसदी नीचे आ गए. वहीं, दूसरी ओर, निफ्टी ऑटो में 0.32 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी में 0.46 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.31 प्रतिशत और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.04 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.
निफ्टी 50 शेयरों में, SBI, ITC, मैक्स हेल्थकेयर, इंडिगो और BEL सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयरों में शामिल थे. BSE, NTPC, हिंडाल्को, पावर ग्रिड और टाटा स्टील सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में शामिल थे. विजयकुमार ने कहा कि बाजार के प्रतिभागी अमेरिकी चुनावों के नतीजों पर भी नजर रखेंगे. उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक घटनाक्रमों का अमेरिकी बाजारों पर असर पड़ सकता है और इससे भारत को फायदा भी हो सकता है.
कमोडिटी मार्केट में, रिपोर्ट लिखे जाने के समय ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 0.33 प्रतिशत गिरकर 103.22 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गईं. हफ्ते की शुरुआत से ही कीमतों में गिरावट का रुख बना हुआ है, हालांकि ये अपने दीर्घकालिक औसत की तुलना में अभी भी ऊंचे स्तर पर हैं. 24 कैरेट सोने की कीमत 0.16 प्रतिशत गिरकर 1,39,230 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि चांदी की कीमत 1.02 प्रतिशत घटकर 1,77,862 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई.
एशियाई बाजारों पर काफी दबाव रहा. जापान का निक्केई 225 सूचकांक 4 प्रतिशत से अधिक गिरकर 60,390 पर आ गया, जबकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.09 प्रतिशत गिरकर 5,200 पर पहुंच गया. हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.23 प्रतिशत नीचे रहा। ताइवान का वेटेड इंडेक्स 2.4 प्रतिशत गिरकर 42,253 पर आ गया, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी (KOSPI) 3.69 प्रतिशत गिरकर 5,440 पर आ गया.
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