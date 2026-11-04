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Share Market Update: सेंसेक्स और निफ्टी सपाट खुले, निवेशकों में वापसी का भरोसा

सेंसेक्स और निफ्टी सपाट खुले ( ETV Bharat )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को सपाट खुले. सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में कारोबार कर रहे थे. हालांकि, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की घरेलू इक्विटी बाजार में हालिया वापसी से निवेशकों का भरोसा बना हुआ है. निफ्टी 50 इंडेक्स 23,742.25 पर खुला, जिसमें 68.60 अंक या 0.29 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि बीएसई सेंसेक्स 76,853.11 पर खुला, जो 64.74 अंक या 0.08 प्रतिशत नीचे था.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार और बाजार एक्सपर्ट वीके विजयकुमार ने कहा कि भारत में FII निवेश के रुझान में आए बदलाव के बाद, बाजार की धारणा में एक स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिला है. उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली करते रहे हैं, जिससे घरेलू इक्विटी पर दबाव पड़ा है, लेकिन हाल के सत्रों में उनका रुख बदल गया है. विजयकुमार ने कहा कि पिछले छह कारोबारी दिनों में से पांच दिनों में, FIIs बाजार में खरीदार रहे हैं. उन्होंने 18,661 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

उन्होंने आगे कहा कि विदेशी निवेशकों की खरीदारी बढ़ रही है. कंपनियों की उम्मीद से बेहतर कमाई और लार्ज-कैप शेयरों के आकर्षक वैल्यूएशन से बाजार की तेजी को बुनियादी समर्थन मिल रहा है. उनके अनुसार, एआई (AI) ट्रेड के कमजोर पड़ने से विदेशी निवेशकों की वापसी में भी मदद मिली है. उन्हें उम्मीद है कि लार्ज-कैप स्टॉक इस तेजी का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि उनमें भारी मात्रा में FII निवेश आकर्षित करने की क्षमता है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रमुख फाइनेंशियल शेयरों में अभी और ऊपर जाने की गुंजाइश है. एनएसई (NSE) के सेक्टोरल इंडेक्स में, शुरुआती सत्र के दौरान मिला-जुला कारोबार देखने को मिला. निफ्टी IT में 1 फीसदी की गिरावट आई, जबकि निफ्टी फार्मा 0.36 फीसदी और निफ्टी रियल्टी 0.61 फीसदी नीचे आ गए. वहीं, दूसरी ओर, निफ्टी ऑटो में 0.32 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी में 0.46 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.31 प्रतिशत और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.04 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.