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दीवाली से पहले शेयर बाजार में रौनक, सेंसेक्स में 596 अंकों की उछाल, निफ्टी भी बढ़त के साथ खुला

दीवाली से पहले शेयर बाजार में रौनक ( Getty Images )

मुंबई: कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले. बाजार में यह तेजी जारी रही, क्योंकि निवेशक दूसरी तिमाही के बेहतर नतीजों की उम्मीद कर रहे थे. हालांकि, अमेरिका-ईरान विवाद को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण वैश्विक बाजारों में सतर्कता का माहौल दिखाई दिया.

निफ्टी 50 इंडेक्स 23,582.25 पर खुला, जिसमें 141.45 अंक या 0.60 प्रतिशत की बढ़त रही, जबकि बीएसई सेंसेक्स 76,288.65 पर खुला, जिसमें 595.87 अंक या 0.79 प्रतिशत की तेजी आई. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स पॉजिटिव खुले. निफ्टी IT 1.09 प्रतिशत की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा, इसके बाद निफ्टी FMCG में 0.90 प्रतिशत और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.85 प्रतिशत की तेजी आई.

निफ्टी ऑटो में 0.80 प्रतिशत की बढ़त हुई, जबकि निफ्टी रियल्टी 0.66 प्रतिशत ऊपर चढ़ा. निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.59 प्रतिशत, निफ्टी मीडिया में 0.55 प्रतिशत और निफ्टी फार्मा में 0.21 प्रतिशत की तेजी आई. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले दो सत्रों में आई तेजी को कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, उम्मीद से बेहतर कॉर्पोरेट नतीजों और विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयरों में वापसी का समर्थन मिला है. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि कई कारक बाजार की तेजी को जारी रखने में मदद कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ब्रेंट क्रूड का 104 अमेरिकी डॉलर तक गिरना, AI ट्रेड का और कमजोर होना, Q2 के अच्छे नतीजों का लगातार आना और FIIs का खरीदार बन जाना, इन सबमें जारी तेजी को और रफ्तार देने की क्षमता है. उन्होंने आगे कहा कि धैर्यपूर्वक 'वैल्यू बाइंग' (कम कीमत पर अच्छी संपत्ति खरीदना) करने से निवेशकों को फायदा हो सकता है, जबकि बाजार के प्रतिभागी अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के नतीजों और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर उनके असर पर करीबी नजर रखेंगे.