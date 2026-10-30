कमजोर वैश्विक संकेतों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत; आईटी शेयरों में तेजी
सेंसेक्स मामूली 48.65 अंकों की बढ़त के साथ 74,199.69 के स्तर पर खुला, जबकि निफ्टी भी महज 27.75 अंकों की तेजी के साथ ओपन हुआ.
Published : October 30, 2026 at 10:38 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज मिला-जुला और सुस्त रुख देखने को मिल रहा है. विदेशी बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों की वजह से घरेलू शेयर बाजार आज फ्लैट यानी बिना किसी बड़ी बढ़त या गिरावट के खुला.
सेंसेक्स आज मामूली 48.65 अंकों की बढ़त के साथ 74,199.69 के स्तर पर खुला, जबकि निफ्टी भी महज 27.75 अंकों की तेजी के साथ 22,964.50 पर ओपन हुआ.
चौतरफा बिकवाली, सीमेंट और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पिछड़े
शुरुआती कारोबार में बाजार का सेंटिमेंट काफी कमजोर नजर आ रहा है. ज्यादातर सेक्टर्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं. निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और सीमेंट सेक्टर्स को सबसे ज्यादा चोट पहुंची है, जहां करीब 1-1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. इसके अलावा मेटल, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, मीडिया, एनर्जी और रियल एस्टेट सेक्टर्स में भी बिकवाली का दबाव बना हुआ है.
आईटी और फार्मा शेयरों ने संभाला मोर्चा
इस चौतरफा गिरावट के बीच आईटी सेक्टर ने बाजार को सहारा दिया. निफ्टी आईटी इंडेक्स 1 फीसदी से ज्यादा की छलांग लगाकर कारोबार कर रहा है. इसके साथ ही फार्मा और हेल्थकेयर शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, जिससे बाजार को निचली सतह से सपोर्ट मिला है.
कच्चा तेल और अमेरिकी बाजार बने बड़ी वजह
बाजार के जानकारों के मुताबिक, इस सुस्ती के पीछे अमेरिकी टेक कंपनियों में आई गिरावट है. अमेरिका में बड़ी कंपनियों के मिले-जुले नतीजों और एआई पर भारी खर्च को लेकर निवेशक सतर्क हैं. वहीं, कच्चा तेल भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन रहा है. ब्रेंट क्रूड का भाव 117 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है. खबरें हैं कि 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी मिड-टर्म चुनावों के बाद ईरान पर दोबारा हवाई हमले शुरू हो सकते हैं, जिससे क्रूड की कीमतें और बढ़ सकती हैं.
FII और DII की चाल
बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की बिकवाली जारी है. गुरुवार को विदेशी निवेशकों ने ₹943 करोड़ के शेयर बेचे, जबकि इसके उलट घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने बाजार पर भरोसा जताते हुए ₹1,924 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समय स्मॉलकैप के मुकाबले लार्ज-कैप शेयरों में वैल्यू बाइंग यानी निवेश के बेहतर मौके हैं.
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