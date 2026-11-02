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Stock Market Update: सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा उछला, निफ्टी 0.73% की तेजी के साथ खुला

सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा उछला ( Getty Images )

मुंबई: कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार में रौनक दिखाई दे रही है. भारतीय इक्विटी बाजारों ने खुलते ही मजबूत शुरुआत की. कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट और वैश्विक स्तर पर AI से जुड़े शेयरों में कमजोरी के चलते निवेशकों का भरोसा बढ़ा, जिससे बेंचमार्क सूचकांकों में अच्छी तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई.

निफ्टी 50 इंडेक्स 23,222.30 पर खुला, जिसमें 169.20 अंक या 0.73 प्रतिशत की बढ़त रही, जबकि बीएसई सेंसेक्स 75,178.24 पर खुला, जिसमें 718.71 अंक या 0.97 प्रतिशत का उछाल आया. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश एक्सपर्ट वी. के. विजयकुमार ने कहा कि भारतीय बाजार में सुधार के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं, जिसे घरेलू और बाहरी सकारात्मक कारकों का समर्थन प्राप्त है. उन्होंने कहा कि ब्रेंट क्रूड की कीमतों में पिछले हफ्ते के 118 डॉलर प्रति बैरल के उच्च स्तर से घटकर 110 डॉलर प्रति बैरल पर आ जाने से बाजार को राहत मिली है. अमेरिकी 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड का 4.93 प्रतिशत तक गिरना भी एक और सकारात्मक कारक रहा.

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड का घटकर 4.93 प्रतिशत पर आना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. लेकिन, शायद इन बाहरी सकारात्मक कारकों से भी ज्यादा अहम बात AI ट्रेड का तेजी से कमजोर पड़ना है, जिसकी वजह से पिछले शुक्रवार को नैस्डैक (Nasdaq) में 2.8 प्रतिशत की गिरावट आई. AI ट्रेड में यह कमजोरी भारत के लिए फायदेमंद है, जिसे अक्सर 'काउंटर AI प्ले' (AI के विपरीत दांव) के रूप में देखा जाता है. घरेलू मोर्चे पर, उन्होंने कहा कि अक्टूबर में 17.94 प्रतिशत की क्रेडिट वृद्धि और मजबूत GST संग्रह अर्थव्यवस्था में लचीलेपन और बेहतर होती गति को दर्शाते हैं. उन्होंने आने वाले बजट में लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स में व्यापक बदलाव, जिसमें इसे पूरी तरह खत्म करना भी शामिल हो सकता है, की बढ़ती उम्मीदों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बाजार ने इस उम्मीद को पहले ही ध्यान में रखना शुरू कर दिया है.