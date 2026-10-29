शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत, ग्लोबल संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की बढ़त
ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में हल्की बढ़त; शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 168 अंक और निफ्टी 45 अंक मजबूत होकर खुला.
Published : October 29, 2026 at 10:13 AM IST
मुंबई: अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिल रहे मिले-जुले संकेतों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ हुई है. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में खुले हैं. सुबह 9:25 बजे के करीब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 168 अंक यानी 0.23 फीसदी की मजबूती के साथ 73,414 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 45 अंक यानी 0.20 फीसदी की बढ़त के साथ 22,744 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया.
बाजार के जानकारों का कहना है कि निवेशकों की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बयानों, कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड पर टिकी हुई है. जब तक निफ्टी 22,800 के स्तर को पार नहीं करता, तब तक बाजार में यह तेजी चुनिंदा शेयरों तक ही सीमित रह सकती है.
मार्केट का पूरा हाल: सेक्टर्स और बड़े शेयर्स
आईटी और फार्मा में खरीदारी: बाजार को संभालने में सबसे बड़ा हाथ आईटी सेक्टर का रहा, जो 0.80% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. फार्मा सेक्टर में भी 0.30% की तेजी देखी गई.
बैंक और मीडिया में गिरावट: दूसरी तरफ, प्राइवेट बैंक और मीडिया सेक्टर में मुनाफावसूली दिखी. प्राइवेट बैंक 0.18% और मीडिया 0.16% टूटकर लाल निशान में आ गए.
छोटे और मझोले शेयरों का हाल: मुख्य इंडेक्स की तरह ही मिडकैप और स्मॉलकैप में भी खरीदारी रही. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.25% और स्मॉलकैप 100 में 0.13% की तेजी दर्ज की गई.
बाजार पर दबाव बनाने वाले 3 बड़े कारण
महंगा कच्चा तेल: भू-राजनीतिक तनाव की वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल 114.50 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है, जिससे भारतीय कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ सकता है.
अमेरिकी फेड का फैसला: अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन दिसंबर में एक और बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं.
रिकॉर्ड पर बॉन्ड यील्ड: अमेरिका में 10 साल की ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड बढ़कर 5.02% पर पहुंच गई है, जिससे विदेशी निवेशकों (FIIs) का झुकाव अमेरिकी बाजार की तरफ बढ़ सकता है.
हालांकि, बीते सत्र में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 872 करोड़ रुपये और घरेलू निवेशकों (DIIs) ने 643 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की थी, जिससे बाजार को नीचे से सहारा मिला है.
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