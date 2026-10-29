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शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत, ग्लोबल संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की बढ़त

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिल रहे मिले-जुले संकेतों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ हुई है. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में खुले हैं. सुबह 9:25 बजे के करीब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 168 अंक यानी 0.23 फीसदी की मजबूती के साथ 73,414 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 45 अंक यानी 0.20 फीसदी की बढ़त के साथ 22,744 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया.

बाजार के जानकारों का कहना है कि निवेशकों की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बयानों, कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड पर टिकी हुई है. जब तक निफ्टी 22,800 के स्तर को पार नहीं करता, तब तक बाजार में यह तेजी चुनिंदा शेयरों तक ही सीमित रह सकती है.