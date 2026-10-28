गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार; शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 684 अंक और निफ्टी 167 अंक नीचे फिसला
अमेरिकी फेड के फैसले से पहले निवेशकों में घबराहट के चलते शेयर बाजार धड़ाम हो गया, जिससे आज चौतरफा बिकवाली देखी जा रही है.
Published : October 28, 2026 at 10:44 AM IST
मुंबई: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज यानी बुधवार का दिन भारी गिरावट लेकर आया है. शुरुआती कारोबार में ही भारतीय शेयर बाजार में बड़ी बिकवाली देखने को मिली है. वैश्विक बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते बाजार में चौतरफा गिरावट का माहौल है. इसके अलावा, दुनिया भर के निवेशकों की नजर अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के आने वाले नीतिगत फैसले पर टिकी हुई है, जिससे बाजार में सावधानी बरती जा रही है.
बाजार का ताजा हाल
शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 684 अंक या 0.93 फीसदी की भारी गिरावट के साथ 72,914 के स्तर पर आ गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 167 अंक या 0.74 फीसदी टूटकर 22,581 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. हालांकि, बड़े शेयरों के मुकाबले मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में मिला-जुला रुख रहा. जहां निफ्टी मिडकैप 100 में 0.39 फीसदी की गिरावट देखी गई, वहीं निफ्टी स्मॉलकैप 100 मामूली बढ़त के साथ 0.06 फीसदी ऊपर कारोबार कर रहा था.
IT और FMCG सेक्टर में सबसे ज्यादा मार
आज के कारोबार में लगभग सभी सेक्टर्स लाल निशान में यानी गिरावट के साथ काम कर रहे हैं. सबसे ज्यादा मार आईटी (IT) और एफएमसीजी सेक्टर पर पड़ी है. निफ्टी आईटी इंडेक्स 3.2 फीसदी और एफएमसीजी इंडेक्स 1.63 फीसदी तक टूट गए हैं. हालांकि, इस गिरावट के बीच केवल 'निफ्टी ऑटो' ही एक ऐसा सेक्टर रहा जो हरे निशान में टिकने में कामयाब रहा और करीब 0.36 फीसदी की तेजी के साथ कारोबार करता दिखा.
आगे क्या होंगे अहम लेवल्स?
मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पिछले सत्र में निफ्टी हल्की गिरावट के साथ 22,749 पर बंद हुआ था. आज के लिए निफ्टी को 22,500 से 22,550 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट मिल सकता है, जबकि ऊपर की तरफ 22,850 से 22,900 का स्तर बड़ी रुकावट बन सकता है. दूसरी ओर, बैंकिंग इंडेक्स यानी बैंक निफ्टी के लिए 53,800 से 54,000 का दायरा सपोर्ट का काम करेगा, जबकि 54,600 से 54,800 का स्तर रेजिस्टेंस रहेगा.
दिलचस्प बात यह है कि भारतीय बाजारों में जहां गिरावट है, वहीं अन्य एशियाई बाजारों जैसे चीन, जापान, हांगकांग और दक्षिण कोरिया (जहां कोस्पी 6.2% चढ़ा) में मजबूती देखी गई. अमेरिकी बाजार भी पिछले सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए थे. संस्थागत निवेशकों की बात करें तो कल विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने बाजार में ₹4,240 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की थी, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने ₹1,250 करोड़ के शेयर बेचे थे. अब आज दिन भर बाजार की नजर कंपनियों के तिमाही नतीजों और अमेरिकी फेड के फैसले पर रहेगी.
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