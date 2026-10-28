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गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार; शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 684 अंक और निफ्टी 167 अंक नीचे फिसला

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज यानी बुधवार का दिन भारी गिरावट लेकर आया है. शुरुआती कारोबार में ही भारतीय शेयर बाजार में बड़ी बिकवाली देखने को मिली है. वैश्विक बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते बाजार में चौतरफा गिरावट का माहौल है. इसके अलावा, दुनिया भर के निवेशकों की नजर अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के आने वाले नीतिगत फैसले पर टिकी हुई है, जिससे बाजार में सावधानी बरती जा रही है.

बाजार का ताजा हाल

शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 684 अंक या 0.93 फीसदी की भारी गिरावट के साथ 72,914 के स्तर पर आ गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 167 अंक या 0.74 फीसदी टूटकर 22,581 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. हालांकि, बड़े शेयरों के मुकाबले मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में मिला-जुला रुख रहा. जहां निफ्टी मिडकैप 100 में 0.39 फीसदी की गिरावट देखी गई, वहीं निफ्टी स्मॉलकैप 100 मामूली बढ़त के साथ 0.06 फीसदी ऊपर कारोबार कर रहा था.