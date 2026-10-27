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शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत: वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स 122 अंक और निफ्टी 44 अंक लुढ़का

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले. शुरुआती कारोबार में प्रमुख सूचकांक लाल निशान में कारोबार करते दिखे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 122.37 अंक (0.17%) की गिरावट के साथ 73,484.38 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 44.40 अंक (0.20%) फिसलकर 22,708.80 के स्तर पर खुला.

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