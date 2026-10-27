शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत: वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स 122 अंक और निफ्टी 44 अंक लुढ़का
शुरुआती कारोबार में सबसे ज्यादा मार आईटी, सीमेंट और ऑयल एंड गैस शेयरों पर पड़ी. निफ्टी आईटी इंडेक्स 1% से ज्यादा टूट गया.
Published : October 27, 2026 at 10:14 AM IST
मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले. शुरुआती कारोबार में प्रमुख सूचकांक लाल निशान में कारोबार करते दिखे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 122.37 अंक (0.17%) की गिरावट के साथ 73,484.38 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 44.40 अंक (0.20%) फिसलकर 22,708.80 के स्तर पर खुला.
इन सेक्टर्स में रही हलचल
- गिरावट वाले सेक्टर्स: शुरुआती कारोबार में सबसे ज्यादा मार आईटी, सीमेंट और ऑयल एंड गैस शेयरों पर पड़ी. निफ्टी आईटी इंडेक्स 1% से ज्यादा टूट गया, जबकि सीमेंट में 0.98% और ऑयल एंड Gas में 0.53% की गिरावट दर्ज की गई.
- तेजी वाले सेक्टर्स: बाजार की इस सुस्ती के बीच फार्मा, हेल्थकेयर और सरकारी बैंकों में खरीदारी देखी गई. निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.68% और फार्मा 0.44% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे.
टॉप लूजर्स
शुरुआती कारोबार में निफ्टी की दिग्गज कंपनियों में इंफोसिस, एशियन पेंट्स, टीसीएस, जेएसडब्ल्यू स्टील और एचसीएल टेक के शेयर करीब 2.78 प्रतिशत तक टूटकर टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल रहे.
मार्केट एक्सपर्ट्स की राय
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, ब्रेंट क्रूड ऑयल का 114 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बने रहना और अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड का 4.97% के आसपास मंडराना बाजार के लिए निकट समय में बड़ी चुनौती है. इन विपरीत आर्थिक हालातों के कारण विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) सतर्क रुख अपना रहे हैं और बाजार से दूरी बना रहे हैं. हालांकि, भारतीय कंपनियों के मजबूत तिमाही नतीजों (Q2) और घरेलू निवेशकों (DIIs) के लगातार आ रहे पैसे से बाजार को सहारा मिल रहा है.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक निफ्टी 22,630 के स्तर से ऊपर टिका हुआ है, तब तक बाजार में 23,000 या 23,500 के स्तर तक रिकवरी की उम्मीद बनी रहेगी, हालांकि इस दौरान उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.
FIIs और DIIs के आंकड़े
सोमवार को विदेशी निवेशकों (FIIs) ने बाजार से ₹1,462 करोड़ की शुद्ध बिकवाली की. इसके विपरीत, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने लगातार 10वें सत्र में खरीदारी जारी रखते हुए ₹2,609 करोड़ के शेयर खरीदे.
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