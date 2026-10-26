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शुरुआती कारोबार में शेयर बाजारों में गिरावट, सेंसेक्स 530 अंक से ज्यादा टूटा, निफ्टी 22,500 के नीचे

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों और भू-राजनीतिक तनाव के बीच आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई है. सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 536.30 अंक टूटकर 72,583.86 के स्तर पर आ गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 200.10 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 22,402.80 के स्तर पर फिसल गया है. बाजार में आए इस अचानक कट से निवेशकों में हड़कंप मच गया है.

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, इस बड़ी गिरावट के पीछे दो मुख्य वैश्विक कारण हैं. पहला कारण मिडिल ईस्ट में जारी तनाव है, जिसके चलते कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 114.2 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है. दूसरा बड़ा कारण इस सप्ताह होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बेहद अहम बैठक है. निवेशक अमेरिकी केंद्रीय बैंक के ब्याज दरों और भविष्य के रुख पर आने वाले फैसले को लेकर काफी सतर्कता बरत रहे हैं.

दिग्गज शेयरों की स्थिति: कौन डूबा, कौन संभला?

शुरुआती सत्र में सेंसेक्स की 30 प्रमुख कंपनियों में से अधिकांश लाल निशान में कारोबार कर रही हैं गिरावट वाले हैवीवेट शेयर: बाजार को नीचे खींचने में आईटी और फाइनेंस शेयरों का बड़ा हाथ रहा. मुख्य रूप से इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और बजाज फिनसर्व के शेयरों में भारी बिकवाली दर्ज की गई.