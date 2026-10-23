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शेयर बाजार में शानदार शुरुआत: आईटी शेयरों में भारी तेजी से 400 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी भी मजबूत

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद भारतीय शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुले हैं. घरेलू बाजार में आईटी (IT) सेक्टर के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है, जिससे बाजार को बड़ा सहारा मिला है. आज बीएसई (BSE) सेंसक्स 400 से ज्यादा अंकों की तेजी के साथ 73,665.64 पर खुला, जबकि एनएसई (NSE) निफ्टी भी बढ़त बनाते हुए 22,742.20 के स्तर पर शुरू हुआ.

आईटी सेक्टर ने संभाली कमान

आज बाजार की इस तेजी को सबसे ज्यादा रफ्तार टेक्नोलॉजी सेक्टर ने दी है. सुबह के कारोबार में 'निफ्टी आईटी' इंडेक्स करीब 3 फीसदी तक उछल गया. इसके साथ ही टेलीकॉम और फार्मा क्षेत्र के शेयरों में भी हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है. हालांकि, दूसरी तरफ मेटल और रियल्टी से जुड़े शेयरों में 1 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई है.