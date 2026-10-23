शेयर बाजार में शानदार शुरुआत: आईटी शेयरों में भारी तेजी से 400 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी भी मजबूत
आईटी सेक्टर की दमदार खरीदारी और जियो आईपीओ के तीन लाख करोड़ रुपये की भारी नकदी के चलते भारतीय शेयर बाजार मजबूती के साथ खुला.
Published : October 23, 2026 at 10:21 AM IST
मुंबई: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद भारतीय शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुले हैं. घरेलू बाजार में आईटी (IT) सेक्टर के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है, जिससे बाजार को बड़ा सहारा मिला है. आज बीएसई (BSE) सेंसक्स 400 से ज्यादा अंकों की तेजी के साथ 73,665.64 पर खुला, जबकि एनएसई (NSE) निफ्टी भी बढ़त बनाते हुए 22,742.20 के स्तर पर शुरू हुआ.
आईटी सेक्टर ने संभाली कमान
आज बाजार की इस तेजी को सबसे ज्यादा रफ्तार टेक्नोलॉजी सेक्टर ने दी है. सुबह के कारोबार में 'निफ्टी आईटी' इंडेक्स करीब 3 फीसदी तक उछल गया. इसके साथ ही टेलीकॉम और फार्मा क्षेत्र के शेयरों में भी हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है. हालांकि, दूसरी तरफ मेटल और रियल्टी से जुड़े शेयरों में 1 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई है.
बाजार के लिए क्या है अच्छी और बुरी खबर?
कच्चा तेल बना मुसीबत: अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड (कच्चा तेल) उछलकर 114 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. भारत के लिए यह एक बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि इससे देश का खर्च और महंगाई बढ़ सकती है.
रुपया और बॉन्ड यील्ड से राहत: राहत की बात यह है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत होकर 94.70 के स्तर पर आ गया है. इसके साथ ही अमेरिकी बॉन्ड यील्ड घटकर 4.96 प्रतिशत पर आ गई है. इन दोनों कारणों से विदेशी निवेशक (FII) बाजार से ज्यादा पैसा बाहर नहीं निकाल रहे हैं.
अगले हफ्ते बाजार में आएगा पैसों का सैलाब!
बाजार के जानकारों का कहना है कि अगले हफ्ते शेयर बाजार में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है. दरअसल, पिछले दो दिनों में जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ (Jio Platform IPO) में निवेशकों ने रिकॉर्ड तोड़ 3.73 लाख करोड़ रुपये लगाए थे. इसमें से जिन लोगों को शेयर नहीं मिलेंगे, उनके 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा अगले सोमवार तक वापस सिस्टम में आ जाएंगे. यह भारी-भरकम कैश वापस आने से बाजार को नया बूस्टर मिलेगा.
अगर विदेशी निवेशकों (FII) की बात करें तो उन्होंने बीते दिन 3,459 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि भारतीय संस्थागत निवेशकों (DII) ने 2,891 करोड़ रुपये की खरीदारी कर बाजार को सहारा दिया.
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