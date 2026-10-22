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बाजार की कमजोर शुरुआत: भारी गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार; सेंसेक्स 366 अंक टूटा, निफ्टी 22,700 के नीचे फिसला

भारी गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार ( ETV Bharat )

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण आज घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई है. शुरुआती कारोबार में ही बिकवाली के भारी दबाव के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान में आ गए हैं.

शुरुआती आंकड़े क्या कहते हैं?

बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 366.36 अंक यानी 0.50 फीसदी की गिरावट के साथ 73,343.33 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 123.60 अंक यानी 0.54 फीसदी टूटकर 22,687.75 के स्तर पर खुला. बाजार के जानकारों का कहना है कि निफ्टी का 22,700 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे जाना आने वाले दिनों में और बड़ी गिरावट का संकेत दे सकता है.

गिरावट की 3 बड़ी वजहें

कच्चे तेल में उबाल: अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें एक बार फिर 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं. भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी से ज्यादा तेल आयात करता है, इसलिए महंगा क्रूड घरेलू महंगाई को बढ़ा सकता है. एशियाई बाजारों में हड़कंप: आज सुबह से ही एशियाई बाजारों में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है. जापान का निक्केई, हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 2 फीसदी तक टूट चुके हैं, जिसका सीधा असर भारतीय निवेशकों के सेंटिमेंट पर पड़ा है.