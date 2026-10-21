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हरे निशान में खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 695 अंक उछला, निफ्टी 23,000 के पार

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज सुबह बहार लौट आई है. ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेतों और आईटी (IT) शेयरों में जोरदार लिवाली के चलते घरेलू शेयर बाजार के दोनों मुख्य सूचकांक—सेंसेक्स और निफ्टी—आज करीब 1 फीसदी की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं. इस तेजी से पिछले सत्र की गिरावट के बाद निवेशकों का हौसला फिर से बढ़ गया है.

सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार उछाल सुबह के कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 695 अंक यानी 0.94 प्रतिशत की उछाल के साथ 74,548.69 के स्तर पर पहुंच गया. इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 73,852.90 पर बंद हुआ था. वहीं दूसरी ओर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी लगभग 200 अंक यानी 0.86 प्रतिशत की बढ़त लेकर 23,086.95 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है.

बाजार की शुरुआत भी आज अच्छी बढ़त के साथ हुई थी. सेंसेक्स सुबह 485 अंकों की तेजी के साथ 74,337.93 पर खुला, जबकि निफ्टी 127 अंकों की बढ़त के साथ 23,016.00 के पार ओपन हुआ था.

ग्लोबल एआई (AI) नतीजों से आईटी शेयरों में रौनक

आज की तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी बाजार और वहां की बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों के शानदार तिमाही नतीजे हैं. इन दमदार नतीजों के बाद दुनिया भर के टेक शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी फिर से जाग गई है. भारतीय बाजारों में आज निफ्टी आईटी और मिड-स्मॉल आईटी इंडेक्स सबसे आगे दौड़ रहे हैं. आईटी के अलावा सरकारी बैंक, सीमेंट और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है. हालांकि, मीडिया और केमिकल सेक्टर पर आज थोड़ा दबाव है और ये लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं.

बाजार के जानकारों की राय

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजों की शुरुआत सकारात्मक रही है, जिससे बाजार को सपोर्ट मिल रहा है. हालांकि, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल के कारण ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव भी देखा जा सकता है. जानकारों के मुताबिक, बाजार में अभी 'हर तेजी पर बिकवाली' का माहौल बना रह सकता है, लेकिन मजबूत घरेलू लिक्विडिटी और आईटी-बैंकिंग शेयरों के आकर्षक वैल्यूएशन के कारण हर गिरावट पर घरेलू संस्थागत निवेशक (DIIs) जमकर खरीदारी कर रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक, पिछले सत्र में जहां विदेशी निवेशकों (FIIs) ने 1,148 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, वहीं घरेलू निवेशकों (DIIs) ने 3,200 करोड़ रुपये की बड़ी खरीदारी करके बाजार को संभाला.

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