शेयर बाजार में जोरदार वापसी, आईटी शेयरों की अगुवाई में सेंसेक्स 354 अंक उछला
आईटी शेयरों में तेजी और कच्चे तेल में गिरावट से सेंसेक्स 354 अंक उछला, निफ्टी वैश्विक बाजारों की मंदी के बावजूद 22,726 पर पहुंचा.
Published : October 15, 2026 at 10:33 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को शुरुआती कारोबार में शानदार रिकवरी देखने को मिली. आईटी (IT) कंपनियों के शेयरों में मजबूत खरीदारी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से बाजार को बड़ा सहारा मिला. शुरुआती कारोबार के दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 354 अंक उछलकर 73,157.43 पर पहुंच गया, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 96.15 अंक बढ़कर 22,726.05 पर कारोबार कर रहा था.
बाजार की यह तेजी बुधवार को आई गिरावट के बाद देखने को मिली है, जब सेंसेक्स 251.89 अंक और निफ्टी 99.25 अंक गिरकर बंद हुए थे.
इन शेयरों में रही सबसे ज्यादा हलचल
बाजार में चौतरफा तेजी के बीच कुछ चुनिंदा बड़े शेयरों में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की, जबकि कुछ सरकारी और दिग्गज शेयरों में दबाव देखा गया.
तेजी वाले मुख्य शेयर: सेंसेक्स की शीर्ष कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और भारती एयरटेल शुरुआती कारोबार में सबसे ज्यादा मुनाफे में रहे.
गिरावट वाले मुख्य शेयर: दूसरी ओर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अदाणी पोर्ट्स, ट्रेंट और पावर ग्रिड जैसी कंपनियों के शेयरों में सुस्ती देखी गई.
घरेलू बाजार में तेजी के मुख्य कारण
वैश्विक बाजारों में भारी उथल-पुथल के बावजूद भारतीय शेयर बाजार के मजबूत बने रहने के पीछे दो प्रमुख कारण हैं
कच्चे तेल की कीमतों में नरमी: वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.60 प्रतिशत की गिरावट के साथ 104.4 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है, इसलिए कच्चे तेल का सस्ता होना भारतीय अर्थव्यवस्था और कंपनियों के लिए राहत भरा है.
आईटी सेक्टर की मजबूती: घरेलू आईटी कंपनी एचसीएलटेक (HCLTech) के बेहतर तिमाही नतीजों ने पूरे आईटी इंडेक्स को मजबूती दी है. अमेरिकी बाजारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शेयरों में आई गिरावट भारतीय आईटी कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है.
वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट और FII की बिकवाली
भारतीय बाजार में बढ़त के विपरीत, अन्य एशियाई और अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई. अमेरिका में महंगाई दर अगस्त के 3.4% से बढ़कर सितंबर में 3.7% हो गई है. उम्मीद से ज्यादा महंगाई के कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है.
इस डर से अमेरिकी टेक इंडेक्स नैस्डैक 1.88% टूट गया. इसका असर एशियाई बाजारों पर भी दिखा, जहां दक्षिण कोरिया का कोस्पी करीब 8% और जापान का निक्केई (Nikkei 225) 5.07% तक क्रैश हो गया. इसके साथ ही, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने बुधवार को भारतीय बाजार से ₹1,857.44 करोड़ के शेयर बेचे. जानकारों का मानना है कि यदि वैश्विक दबाव बढ़ता है, तो निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए.
यह भी पढ़ें- यह भी पढ़ें- घर बनाना होगा और महंगा; सीमेंट कंपनियां बढ़ाने जा रही हैं दाम