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शेयर बाजार में जोरदार वापसी, आईटी शेयरों की अगुवाई में सेंसेक्स 354 अंक उछला

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को शुरुआती कारोबार में शानदार रिकवरी देखने को मिली. आईटी (IT) कंपनियों के शेयरों में मजबूत खरीदारी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से बाजार को बड़ा सहारा मिला. शुरुआती कारोबार के दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 354 अंक उछलकर 73,157.43 पर पहुंच गया, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 96.15 अंक बढ़कर 22,726.05 पर कारोबार कर रहा था.

बाजार की यह तेजी बुधवार को आई गिरावट के बाद देखने को मिली है, जब सेंसेक्स 251.89 अंक और निफ्टी 99.25 अंक गिरकर बंद हुए थे.

इन शेयरों में रही सबसे ज्यादा हलचल

बाजार में चौतरफा तेजी के बीच कुछ चुनिंदा बड़े शेयरों में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की, जबकि कुछ सरकारी और दिग्गज शेयरों में दबाव देखा गया. तेजी वाले मुख्य शेयर: सेंसेक्स की शीर्ष कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और भारती एयरटेल शुरुआती कारोबार में सबसे ज्यादा मुनाफे में रहे. गिरावट वाले मुख्य शेयर: दूसरी ओर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अदाणी पोर्ट्स, ट्रेंट और पावर ग्रिड जैसी कंपनियों के शेयरों में सुस्ती देखी गई. घरेलू बाजार में तेजी के मुख्य कारण

वैश्विक बाजारों में भारी उथल-पुथल के बावजूद भारतीय शेयर बाजार के मजबूत बने रहने के पीछे दो प्रमुख कारण हैं