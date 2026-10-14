शेयर बाजार की सपाट शुरुआत: आईटी शेयरों में तेजी, वैश्विक दबाव बरकरार
आईटी शेयरों में तेजी के बीच सेंसेक्स और निफ्टी सपाट खुले. वित्त मंत्री के टैक्स समीक्षा बयान से राहत, लेकिन कच्चा तेल बड़ी चुनौती है.
By IANS
Published : October 14, 2026 at 10:56 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज यानी बुधवार को सपाट शुरुआत देखने को मिली है. बाजार में निवेशकों की नजर एक तरफ घरेलू स्तर पर मिल रहे सकारात्मक संकेतों पर है, तो दूसरी तरफ वे वैश्विक स्तर पर जारी दबाव को भी तौल रहे हैं.
सुबह बाजार खुलते ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 करीब 6.20 अंक की मामूली गिरावट के साथ 22,715.75 के स्तर पर खुला. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 15.98 अंक की हल्की बढ़त के साथ 73,049.76 के स्तर पर खुला.
आईटी शेयरों में चमक, अन्य सेक्टर्स का मिला-जुला रुख
शुरुआती कारोबार में मिला-जुला रुख देखने को मिला है. हालांकि, तकनीकी यानी आईटी (IT) क्षेत्र के शेयरों में सबसे ज्यादा मजबूती देखी जा रही है. नफ्टी आईटी इंडेक्स 1 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है. इसके अलावा एफएमसीजी (FMCG) और मीडिया सेक्टर्स भी बढ़त के साथ हरे निशान में हैं. दूसरी ओर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और हेल्थकेयर सेक्टर्स पर दबाव दिख रहा है और इनमें 0.6% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है.
बाजार में तेजी की वजह क्या है?
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, मंगलवार को शेयर बाजार में आई जोरदार तेजी ने सबको चौंका दिया था. इस तेजी के पीछे दो बड़े कारण रहे
टैक्स की समीक्षा का भरोसा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिए हैं कि सरकार लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) पर मिले फीडबैक की समीक्षा करेगी. इससे निवेशकों में उम्मीद जगी है.
रुपये में मजबूती: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों से रुपये को सहारा मिला है. पिछले दो दिनों में रुपया करीब 1.5% मजबूत हुआ है.
वैश्विक बाजार से चुनौतियां
घरेलू स्तर पर अच्छे माहौल के बावजूद वैश्विक चुनौतियां बाजार की रफ्तार को रोक सकती हैं. अमेरिका में 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 5.2% के आसपास बनी हुई है. इसके साथ ही, मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) में तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल 106 डॉलर प्रति बैरल के पास पहुंच गया है. ये दोनों ही कारक भारतीय बाजार के लिए बड़ी चुनौती हैं.
आगे क्या होगी बाजार की चाल?
जानकारों का मानना है कि तकनीकी तौर पर निफ्टी अब 23,200 के स्तर की ओर बढ़ने की उम्मीद जगा रहा है. हालांकि, रास्ते में कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं. बाजार के लिए नीचे की तरफ 22,550 पर मजबूत सपोर्ट है. अगर निफ्टी 22,787 से 22,880 के स्तर को पार करता है, तो तेजी और बढ़ सकती है. आने वाले दिनों में बैंकिंग, टेलीकॉम, मेटल और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अच्छे तिमाही नतीजों से बाजार को सहारा मिल सकता है.
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