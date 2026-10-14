ETV Bharat / business

शेयर बाजार की सपाट शुरुआत: आईटी शेयरों में तेजी, वैश्विक दबाव बरकरार

सांकेतिक फोटो ( getty image )

By IANS 3 Min Read

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज यानी बुधवार को सपाट शुरुआत देखने को मिली है. बाजार में निवेशकों की नजर एक तरफ घरेलू स्तर पर मिल रहे सकारात्मक संकेतों पर है, तो दूसरी तरफ वे वैश्विक स्तर पर जारी दबाव को भी तौल रहे हैं.

सुबह बाजार खुलते ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 करीब 6.20 अंक की मामूली गिरावट के साथ 22,715.75 के स्तर पर खुला. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 15.98 अंक की हल्की बढ़त के साथ 73,049.76 के स्तर पर खुला.

आईटी शेयरों में चमक, अन्य सेक्टर्स का मिला-जुला रुख

शुरुआती कारोबार में मिला-जुला रुख देखने को मिला है. हालांकि, तकनीकी यानी आईटी (IT) क्षेत्र के शेयरों में सबसे ज्यादा मजबूती देखी जा रही है. नफ्टी आईटी इंडेक्स 1 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है. इसके अलावा एफएमसीजी (FMCG) और मीडिया सेक्टर्स भी बढ़त के साथ हरे निशान में हैं. दूसरी ओर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और हेल्थकेयर सेक्टर्स पर दबाव दिख रहा है और इनमें 0.6% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है. बाजार में तेजी की वजह क्या है?

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, मंगलवार को शेयर बाजार में आई जोरदार तेजी ने सबको चौंका दिया था. इस तेजी के पीछे दो बड़े कारण रहे टैक्स की समीक्षा का भरोसा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिए हैं कि सरकार लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) पर मिले फीडबैक की समीक्षा करेगी. इससे निवेशकों में उम्मीद जगी है.