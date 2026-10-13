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शेयर बाजार की धमाकेदार शुरुआत: IT शेयरों और HDFC Bank की मदद से सेंसेक्स 305 अंक उछला

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार की भारी गिरावट के बाद मंगलवार को शुरुआती कारोबार में शानदार रिकवरी देखने को मिली है. दिग्गज IT कंपनियों और देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक, HDFC Bank में जोरदार खरीदारी से बाजार को सहारा मिला.

शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 305 अंक की बढ़त के साथ 72,224.15 पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 93.40 अंक मजबूत होकर 22,458.50 के स्तर पर कारोबार करता दिखा. बता दें कि सोमवार को सेंसेक्स में 547 अंकों की बड़ी गिरावट आई थी.