शेयर बाजार की धमाकेदार शुरुआत: IT शेयरों और HDFC Bank की मदद से सेंसेक्स 305 अंक उछला
IT शेयरों और HDFC Bank में आई जोरदार खरीदारी से मंगलवार को सेंसेक्स 305 अंक और निफ्टी 93 अंक उछलकर खुले.
Published : October 13, 2026 at 10:12 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार की भारी गिरावट के बाद मंगलवार को शुरुआती कारोबार में शानदार रिकवरी देखने को मिली है. दिग्गज IT कंपनियों और देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक, HDFC Bank में जोरदार खरीदारी से बाजार को सहारा मिला.
शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 305 अंक की बढ़त के साथ 72,224.15 पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 93.40 अंक मजबूत होकर 22,458.50 के स्तर पर कारोबार करता दिखा. बता दें कि सोमवार को सेंसेक्स में 547 अंकों की बड़ी गिरावट आई थी.
HCL Tech के शानदार नतीजों से IT सेक्टर में जोश
इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा हाथ IT कंपनी HCL Technologies का रहा, जिसके शेयर शुरुआती व्यापार में लगभग 5% तक उछल गए. कंपनी ने जुलाई-सितंबर तिमाही (Q2 FY27) के नतीजे घोषित किए हैं, जिसमें उसका मुनाफा 21.18% बढ़कर 5,132 करोड़ रुपये रहा है. एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रोजेक्ट्स से अच्छी कमाई और टैक्स में छूट के कारण कंपनी को यह बंपर फायदा हुआ है. इसका असर पूरे IT सेक्टर पर दिखा और TCS, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस जैसी कंपनियों के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी दर्ज की गई. इसके अलावा ट्रेंट (Trent) और एचडीएफसी बैंक भी मुनाफे में रहे.
दूसरी तरफ, एनटीपीसी (NTPC), पावर ग्रिड, मारुति सुजुकी और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बड़े शेयरों में गिरावट देखने को मिली, जिससे बाजार पर कुछ दबाव भी बना रहा.
ग्लोबल मार्केट और कच्चे तेल का हाल
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 1.08% की गिरावट आई और यह 105.5 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत मिली है. हालांकि, वैश्विक मोर्चे से संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं. सोमवार को अमेरिकी बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए थे, वहीं आज एशियाई बाजारों (जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और हांगकांग) में भी गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है.
विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं और उन्होंने सोमवार को भी 1,708.48 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. जानकारों का मानना है कि जब तक विदेशी निवेशकों की बिकवाली नहीं थमती, तब तक बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा.
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