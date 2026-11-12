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Sensex Update: लगातार खरीदारी और कच्चे तेल के दामों में कमी से सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी

लगातार खरीदारी और कच्चे तेल के दामों में कमी से सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी ( IANS )

मुंबई: कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन आज गुरुवार को कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बीच, बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखी गई. शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 166.44 अंक बढ़कर 82,013.58 पर पहुंच गया. वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 55.65 अंक की बढ़त के साथ 25,316.55 पर आ गया.

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आईटीसी, एटरनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख फायदे वाली कंपनियों में शामिल रहीं. महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर गिर गए.

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने बुधवार को 12,563.33 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे. वैश्विक तेल बेंचमार्क, ब्रेंट क्रूड 1.12 प्रतिशत गिरकर 91.75 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. नवंबर में अब तक निफ्टी में आई 9.55 प्रतिशत की तेजी मुख्य रूप से FIIs की आक्रामक खरीदारी की वजह से है. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार ने बताया कि FIIs ने नवंबर में अब तक भारतीय इक्विटी में 65,735 करोड़ रुपये का निवेश किया है.