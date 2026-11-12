Sensex Update: लगातार खरीदारी और कच्चे तेल के दामों में कमी से सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी
BSE सेंसेक्स 166.44 अंक उछलकर 82,013.58 पर पहुंच गया. 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 55.65 अंक बढ़कर 25,316.55 पर रहा.
Published : November 12, 2026 at 10:41 AM IST
मुंबई: कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन आज गुरुवार को कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बीच, बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखी गई. शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 166.44 अंक बढ़कर 82,013.58 पर पहुंच गया. वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 55.65 अंक की बढ़त के साथ 25,316.55 पर आ गया.
सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आईटीसी, एटरनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख फायदे वाली कंपनियों में शामिल रहीं. महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर गिर गए.
एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने बुधवार को 12,563.33 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे. वैश्विक तेल बेंचमार्क, ब्रेंट क्रूड 1.12 प्रतिशत गिरकर 91.75 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.
नवंबर में अब तक निफ्टी में आई 9.55 प्रतिशत की तेजी मुख्य रूप से FIIs की आक्रामक खरीदारी की वजह से है. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार ने बताया कि FIIs ने नवंबर में अब तक भारतीय इक्विटी में 65,735 करोड़ रुपये का निवेश किया है.
विजयकुमार ने कहा कि यह रुझान जारी रहने की संभावना है और यह अब तक के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता है. दूसरी तिमाही (Q2) के अच्छे नतीजों से दिखी शानदार कमाई और कच्चे तेल की कीमतों में कमी (ब्रेंट लगभग 92 अमेरिकी डॉलर) से मिली राहत, इस तेजी को समर्थन देगी.
एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि शंघाई का SSE कंपोजिट सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था.
इससे पहले बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए; इसमें नैस्डैक कंपोजिट 1.60 प्रतिशत, S&P 500 1.31 प्रतिशत और डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 0.49 प्रतिशत ऊपर चढ़े. बुधवार को सेंसेक्स 772.75 अंक यानी 0.95 प्रतिशत की तेजी के साथ 81,879.40 के स्तर पर बंद हुआ, जो 26 फरवरी के बाद का उच्चतम स्तर है. निफ्टी 210.40 अंक यानी 0.84 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,255.05 पर बंद हुआ, जो लगभग नौ महीनों में इसका सबसे ऊंचा स्तर है.
पढ़े: Share Market: शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स 1326 अंक उछला, रुपया और मजबूत हुआ