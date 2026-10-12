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हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार, ऑटो और मीडिया शेयरों में रौनक, सेंसेक्स 298 अंक उछला

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के चलते सोमवार को घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले. बाजार की इस शुरुआती तेजी से निवेशकों को थोड़ी राहत मिली है.

शुरुआती कारोबार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 72.75 अंक यानी 0.32 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,593.20 के स्तर पर खुला. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 298.99 अंक यानी 0.41 प्रतिशत मजबूत होकर 72,771.32 के स्तर पर खुला.