हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार, ऑटो और मीडिया शेयरों में रौनक, सेंसेक्स 298 अंक उछला
वैश्विक बाजारों में तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते सोमवार को भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ खुले.
Published : October 12, 2026 at 9:54 AM IST
मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के चलते सोमवार को घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले. बाजार की इस शुरुआती तेजी से निवेशकों को थोड़ी राहत मिली है.
शुरुआती कारोबार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 72.75 अंक यानी 0.32 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,593.20 के स्तर पर खुला. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 298.99 अंक यानी 0.41 प्रतिशत मजबूत होकर 72,771.32 के स्तर पर खुला.
सेक्टर्स का हाल: मीडिया और ऑटो में अच्छी खरीदारी
बाजार खुलने के बाद ज्यादातर सेक्टर्स के सूचकांक हरे निशान में कारोबार करते दिखे.
- सबसे ज्यादा बढ़त निफ्टी मीडिया, निफ्टी ऑटो और निफ्टी केमिकल्स के शेयरों में करीब 1 प्रतिशत तक की तेजी देखी गई.
- अन्य सेक्टर्स: निफ्टी रियल्टी, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी सीमेंट, निफ्टी मेटल और निफ्टी आईटी में भी 0.64 प्रतिशत से 0.81 प्रतिशत के बीच सुधार दर्ज किया गया.
- दबाव में: शुरुआती कारोबार में केवल सरकारी बैंकों के सूचकांक (Nifty PSU Bank) में 0.01 प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई.
बाजार के उतार-चढ़ाव की मुख्य वजहें
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, इस समय भारतीय शेयर बाजार पर घरेलू सकारात्मक खबरों के मुकाबले बाहरी कारकों का असर ज्यादा दिख रहा है.
कच्चा तेल और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और अमेरिका में बढ़ती बॉन्ड यील्ड भारतीय बाजार के लिए अब भी चिंता का विषय बनी हुई हैं.
विदेशी फंड्स की बिकवाली: विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) लगातार बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशक (DIIs) इस बिकवाली को संभाल रहे हैं.
सकारात्मक घरेलू आर्थिक बुनियाद: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो लंबी अवधि के लिए बाजार को मजबूती देता है.
निवेशकों के लिए एक्सपर्ट्स की सलाह
बाजार के जानकारों का कहना है कि मध्यम से लंबी अवधि के नजरिए वाले निवेशकों के लिए यह बाजार खरीदारी का अच्छा मौका दे रहा है. निवेशकों को बाजार के उतार-चढ़ाव से घबराए बिना अच्छी कंपनियों के शेयरों को धीरे-धीरे अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहिए. इस समय बाजार में 'धैर्य' रखना ही सबसे बड़ी रणनीति है.
तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी के लिए 22,575 का स्तर बेहद महत्वपूर्ण है. अगर बाजार इसके ऊपर बंद होने में सफल रहता है, तो यह आगे 22,800 से 23,200 के स्तर तक जा सकता है. वहीं, नीचे की तरफ 22,295 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा.
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