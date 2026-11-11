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Share Market: शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स में 1326 अंकों की उछाल

Share Market: शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स में 1326 अंकों की उछाल ( Getty Images )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को बढ़त के साथ ट्रेडिंग शुरू हुई. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1,097.33 अंक उछलकर 82,186.92 पर पहुंच गया. इसी प्रकार निफ्टी 274.30 अंक बढ़कर 25,317.55 पर पहुंच गया.