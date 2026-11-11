Share Market: शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स में 1326 अंकों की उछाल
मंगलवार को शेयर बाजार बंद थे. इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 81,106.65 के स्तर पर बंद हुआ था.
Share Market: शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स में 1326 अंकों की उछाल (Getty Images)
Published : November 11, 2026 at 9:50 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को बढ़त के साथ ट्रेडिंग शुरू हुई. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1,097.33 अंक उछलकर 82,186.92 पर पहुंच गया. इसी प्रकार निफ्टी 274.30 अंक बढ़कर 25,317.55 पर पहुंच गया.
समाचार लिखे जाने तक सुबह 9.40 बजे बीएसई सेंसेक्स करीब 1,326.21 अंक यानी 1.64% की बढ़त के साथ 82,432.86 के स्तर पर कारोबार कर रहा था.
मंगलवार को शेयर बाजार बंद थे. इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 81,106.65 के स्तर पर बंद हुआ था.
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