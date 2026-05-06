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शेयर बाजार : अच्छी शुरुआत, निफ्टी और सेंसेक्स में तेजी

सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में बढ़त के साथ खुला. निफ्टी 24,250.85 पर पहुंचा.

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सांकेतिक तस्वीर (Getty Image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 6, 2026 at 9:48 AM IST

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मुंबई : सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 657.22 अंक बढ़कर 77,675.01 पर पहुंच गया. निफ्टी 218 अंक बढ़कर 24,250.85 पर पहुंच गया. बाजार के ऊपर जाने की वजहों में से एक है- क्रूड प्राइस में गिरावट. तेल के भाव में गिरावट आने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. रुपया सर्वकालिक निचले स्तर से उबरते हुए शुरुआती कारोबार में 19 पैसे चढ़कर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.99 पर चला गया.

इसके अलावा यह भी उम्मीद है कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता हो जाए. इन दोनों कारणों ने बाजार में अच्छा मोमेंटम प्रदान किया. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि क्या ईरान के साथ किसी समझौते की संभावना बन सकती है, इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है.

निफ्टी50 करीब 174 अंकों की तेजी के साथ 24,207 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि सेंसेक्स में भी 500 अंकों से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई और यह 77,551 के आसपास ट्रेड करता दिखा.

जिन शेयरों ने तात्कालिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, उनमें टाटा मोटर्स, इंटरग्लोब एविएशन और महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल हैं. तीनों कंपनियां निफ्टी 50 में शामिल हैं. ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो स्मॉल कैप और मिडकैप के शेयर भी ऊपर बढ़ रहे हैं.

पीएसयू बैंक, मेटल सेक्टर और ऑटो सेक्टर में खरीदारी देखी जा रही है.

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