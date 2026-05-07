शेयर मार्केट : कमजोर शुरुआत, निवेशक सावधान, निफ्टी बैंक रेड में
सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 160.24 अंक टूटकर 77,798.28 अंक पर जबकि निफ्टी 30.25 अंक फिसलकर 24,300.70 अंक पर पहुंचा
Published : May 7, 2026 at 10:08 AM IST
मुंबई : भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गुरुवार को कमजोरी के साथ हुई. सेंसेक्स 95 अंक गिरकर 77,862 पर कारोबार करता दिखा, जबकि निफ्टी 24,314 के स्तर पर खुला. शुरुआती कारोबार में बाजार पर दबाव देखने को मिला, इसलिए निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया है.
निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी कमजोरी देखी गई. 139 अंक फिसलकर 55,841 के स्तर पर कारोबार करता दिखा. निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स और निफ्टी 50 भी हल्की गिरावट में रहे. हालांकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में मजबूती देखने को मिली.
रुपया गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 28 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.77 पर पहुंच गया. अमेरिका तथा ईरान के तनाव कम करने और बातचीत फिर से शुरू करने के उद्देश्य से 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर चर्चा करने की खबरों के बाद बाजार की भावना में अचानक बदलाव आया है.
अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.77 पर खुला जो पिछले बंद भाव से 28 पैसे की गिरावट दर्शाता है. रुपया बुधवार को 69 पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.49 पर बंद हुआ था.
इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.01 पर रहा. घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार 160.24 अंक टूटकर 77,798.28 अंक पर जबकि निफ्टी 30.25 अंक फिसलकर 24,300.70 अंक पर पहुंच गया.
अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.65 प्रतिशत बढ़त के साथ 101.83 डॉलर प्रति बैरल रहा. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने 5,834.90 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.
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