सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट, कमजोर ग्लोबल संकेतों की वजह से मार्केट डाउन
वैश्विक बाजार में गिरावट की वजह से भारतीय बाजार की शुरुआत धीमी. सेंसेक्स और निफ्टी डाउन.
Published : May 8, 2026 at 10:07 AM IST|
Updated : May 8, 2026 at 10:12 AM IST
मुंबई : शुरुआती कारोबार में शुक्रवार को शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और तेल की बढ़ती कीमतों का निवेशकों के विश्वास पर गहरा असर पड़ा. विदेशी निधियों की निकासी और वैश्विक बाजारों में कमजोर रुझान ने निवेशकों के विश्वास को और भी कमज़ोर कर दिया.
शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 353.50 अंक गिरकर 77,491.02 पर आ गया. 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 109.25 अंक गिरकर 24,225.20 पर आ गया. बीएसई सेंसेक्स 536.66 अंक और गिरकर 77,331.75 पर आ गया, जबकि निफ्टी 166.95 अंक गिरकर 24,170.80 पर कारोबार कर रहा था.
सेंसेक्स के 30 शेयरों में से महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इटरनल, बजाज फाइनेंस और टाटा स्टील में गिरावट देखी गई. एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स और एचसीएल टेक में तेजी देखी गई.
वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.19 प्रतिशत बढ़कर 101.3 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थ-टेक फर्म एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा, "मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण निवेशकों की भावना पर लगातार नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते भारतीय शेयर बाजार सतर्क और समाचारों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बने रहने की उम्मीद है. समय-समय पर आई राहत के बावजूद, ये तनाव निवेशकों के मनोबल को और भी कम कर रहा है. होर्मुज जलडमरूमध्य के पास अमेरिका और ईरान के बीच हुई हालिया गोलीबारी ने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है."
उन्होंने आगे कहा कि सैन्य टकराव और कूटनीतिक संदेशों के बीच विरोधाभास ने निवेशकों को चिंतित रखा है, जिससे जोखिम लेने की प्रवृत्ति कम हुई है और वैश्विक वित्तीय बाजारों में रक्षात्मक रुख मजबूत हुआ है.
रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 45 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.67 पर पहुंच गया. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 94.58 प्रति डॉलर पर खुला. बाद में टूटकर 94.67 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से 45 पैसे की गिरावट दर्शाता है. रुपया गुरुवार को शुरुआती नुकसान की भरपाई करते हुए 27 पैसे की बढ़त के साथ 94.22 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था.
इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.14 प्रतिशत की बढ़त के साथ 98.20 पर रहा. एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क कोस्पी, जापान का बेंचमार्क निक्केई 225 सूचकांक, शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे.
अमेरिकी बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुए. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा, "पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और बढ़ाने का नाटक जारी है, जिसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतें ऊपर-नीचे हो रही हैं।."विनिमय आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने गुरुवार को 340.89 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।गुरुवार को, बीएसई बेंचमार्क 114 अंक या 0.15 प्रतिशत गिरकर 77,844.52 पर बंद हुआ। निफ्टी 4.30 अंक या 0.02 प्रतिशत गिरकर 24,326.65 पर बंद हुआ.
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