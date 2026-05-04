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शेयर मार्केट की तेज शुरुआत, ऑटो सेक्टर में बढ़त

मुंबई : पांच राज्यों में जारी मतगणना के बीच शेयर मार्केट में तेजी से शुरुआत हुई. घरेलू बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई. तेल की कीमतों में नरमी और वैश्विक बाजार में सकारात्मक रुझान के साथ-साथ एशियाई बाजारों में भी तेजी का रुख रहा.

बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 657.80 अंक चढ़कर 77,571.30 अंक पर जबकि एनएसई निफ्टी 213.35 अंक की बढ़त के साथ 24,215.10 अंक पर पहुंच गया. सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से मारुति के शेयर में चार प्रतिशत की तेजी आई. हिंदुस्तान यूनिलीवर, लार्सन एंड टुब्रो, अदाणी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में भी तेजी रही. दूसरी ओर कोटक महिंद्रा बैंक, इटर्नल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाइटन के शेयर नुकसान में रहे.