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ग्लोबल टेंशन के बीच खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 816 अंक टूटकर 73,833 पर आया

अमेरिका-ईरान तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय शेयर बाजार गिरा; सेंसेक्स 816 अंक और निफ्टी 200 अंक तक टूटा.

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लाल निशान में खुला शेयर बाजार, यूएस-ईरान विवाद से सेंसेक्स 800 से ज्यादा अंक फिसला (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 3, 2026 at 10:08 AM IST

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मुंबई: वैश्विक मोर्चे पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते विवाद और शांति समझौते को लेकर अनिश्चितता के कारण घरेलू शेयर बाजार बुधवार को सुबह के कारोबार में 1 प्रतिशत तक टूट गए. इस गिरावट से निवेशकों में डर का माहौल है, जिससे बाजार की अस्थिरता मापने वाला सूचकांक 'इंडिया विक्स' (India VIX) 8 फीसदी से ज्यादा उछल गया. वहीं, शुरुआती कारोबार में रुपया US डॉलर के मुकाबले 28 पैसे गिरकर 95.64 पर आ गया

सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट
शुरुआती कारोबार में चौतरफा बिकवाली के कारण बीएसई (BSE) सेंसेक्स 816 अंक या 1.09 प्रतिशत की बड़ी गिरावट के साथ 73,833 रुपये के इंट्राडे निचले स्तर पर आ गया. इसी तरह, एनएसई (NSE) निफ्टी भी 200 अंक या 0.86 प्रतिशत फिसलकर 23,280 के स्तर तक नीचे चला गया. इस गिरावट ने बाजार के प्रमुख सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है.

आईटी शेयरों में सबसे बड़ी मार
बाजार में आज सबसे ज्यादा नुकसान टेक्नोलॉजी सेक्टर को हुआ है. निफ्टी आईटी (Nifty IT) इंडेक्स में करीब 4 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई. इसके अलावा निफ्टी मिड-स्मॉल आईटी और टेलीकॉम इंडेक्स भी 2 फीसदी तक टूट गया. दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का शेयर करीब 6 प्रतिशत तक लुढ़क गया. वहीं टेक महिंद्रा, इंफोसिस और एचसीएल टेक के शेयरों में भी 4 फीसदी तक की कमजोरी देखी गई. आईटी के अलावा रियल्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक और मीडिया सेक्टर भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं.

क्रूड ऑयल में उछाल से बढ़ी चिंता
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेतों के बावजूद कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और भू-राजनीतिक अस्थिरता भारतीय बाजारों के लिए सबसे बड़ा जोखिम बनी हुई हैं. खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 97.16 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 2.47 प्रतिशत की छलांग लगाकर 96 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है. भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए महंगा क्रूड घरेलू महंगाई और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है.

एशियाई बाजारों का मिला-जुला रुख
इस तनाव के बीच एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला. जहां जापान का निक्की इंडेक्स 3 फीसदी तक मजबूत हुआ, वहीं हांगकांग का हैंगसेंग 2 फीसदी और इंडोनेशिया का जकार्ता कंपोजिट 4 फीसदी तक टूट गया. इससे पहले अमेरिकी बाजार (वॉल स्ट्रीट) सपाट बंद हुए थे.

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