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मिलेजुले वैश्विक संकेतों के बीच सपाट खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 40 अंकों की बढ़त के साथ 76,000 के ऊपर

मुंबई: वैश्विक बाजारों से प्राप्त मिश्रित संकेतों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बीच बुधवार को घरेलू शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान सपाट रुख देखा गया. उतार-चढ़ाव के बावजूद बेंचमार्क सूचकांकों ने अपनी बढ़त को बनाए रखने का प्रयास किया, जिससे बाजार में सतर्कता का माहौल बना हुआ है.

सुबह के सत्र में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 40 अंक या 0.05 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 76,050 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. आज सुबह सेंसेक्स की शुरुआत 75,939.86 पर हुई थी. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 20 अंक या 0.08 प्रतिशत बढ़कर 23,932 के स्तर पर दर्ज किया गया.

सेक्टोरल सूचकांकों का प्रदर्शन

धातु और सीमेंट शेयरों में तेजी: क्षेत्रीय सूचकांकों में आज निफ्टी मेटल सर्वाधिक 1.59 प्रतिशत की बढ़त के साथ शीर्ष पर रहा. इसके बाद निफ्टी सीमेंट में 0.83 प्रतिशत की मजबूती देखी गई. मीडिया, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर भी हरे निशान में कारोबार कर रहे थे.

ऊर्जा और आईटी में गिरावट: दूसरी ओर, निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.66 प्रतिशत की गिरावट के साथ सबसे अधिक नुकसान में रहा. इसके अतिरिक्त प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी (IT) सूचकांकों में भी 0.33 प्रतिशत तक की कमजोरी दर्ज की गई.