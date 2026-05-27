मिलेजुले वैश्विक संकेतों के बीच सपाट खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 40 अंकों की बढ़त के साथ 76,000 के ऊपर
मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू बाजार सपाट खुला, सेंसेक्स 76,050 और निफ्टी 23,932 के स्तर पर कारोबार करता दिखा.
Published : May 27, 2026 at 10:44 AM IST|
Updated : May 27, 2026 at 11:00 AM IST
मुंबई: वैश्विक बाजारों से प्राप्त मिश्रित संकेतों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बीच बुधवार को घरेलू शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान सपाट रुख देखा गया. उतार-चढ़ाव के बावजूद बेंचमार्क सूचकांकों ने अपनी बढ़त को बनाए रखने का प्रयास किया, जिससे बाजार में सतर्कता का माहौल बना हुआ है.
सुबह के सत्र में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 40 अंक या 0.05 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 76,050 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. आज सुबह सेंसेक्स की शुरुआत 75,939.86 पर हुई थी. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 20 अंक या 0.08 प्रतिशत बढ़कर 23,932 के स्तर पर दर्ज किया गया.
सेक्टोरल सूचकांकों का प्रदर्शन
धातु और सीमेंट शेयरों में तेजी: क्षेत्रीय सूचकांकों में आज निफ्टी मेटल सर्वाधिक 1.59 प्रतिशत की बढ़त के साथ शीर्ष पर रहा. इसके बाद निफ्टी सीमेंट में 0.83 प्रतिशत की मजबूती देखी गई. मीडिया, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर भी हरे निशान में कारोबार कर रहे थे.
ऊर्जा और आईटी में गिरावट: दूसरी ओर, निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.66 प्रतिशत की गिरावट के साथ सबसे अधिक नुकसान में रहा. इसके अतिरिक्त प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी (IT) सूचकांकों में भी 0.33 प्रतिशत तक की कमजोरी दर्ज की गई.
दिग्गज शेयरों में हलचल
शुरुआती कारोबार में चुनिंदा हैवीवेट काउंटरों पर बिकवाली का दबाव स्पष्ट रूप से देखा गया. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया के शेयरों में 4 प्रतिशत से अधिक की बड़ी गिरावट आई. वहीं, ओएनजीसी (ONGC) का शेयर भी लगभग 3 प्रतिशत नीचे खिसक गया. इसके अलावा बाजार के अन्य प्रमुख शेयर जैसे एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस और विप्रो भी दबाव में नजर आए और लाल निशान में कारोबार करते दिखे.
बाजार विश्लेषकों का दृष्टिकोण
बाजार विशेषज्ञों और संस्थागत विश्लेषकों के अनुसार, हाल ही में रिकॉर्ड स्तरों पर हुई मुनाफावसूली के बाद अल्पकालिक तौर पर बाजार का रुख सतर्कतापूर्ण लेकिन स्थिर बना हुआ है. विश्लेषकों का मानना है कि अंतर-दिवसीय कमजोरी के बावजूद, संतुलित बाजार चौड़ाई और नियंत्रित अस्थिरता यह संकेत देती है कि व्यापक बाजार धारणा में कोई बड़ा बिगाड़ नहीं आया है, और यह केवल एक सामान्य कंसॉलिडेशन (ठहराव) का चरण है.
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