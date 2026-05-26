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यूएस-ईरान तनाव का साया: सुस्ती के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 150 अंक फिसला, निफ्टी 24,000 के नीचे

मुंबई: खाड़ी क्षेत्र में बढ़े भू-राजनीतिक तनाव के बीच मंगलवार को भारतीय शेयर बाजारों में सुबह के कारोबार के दौरान मिला-जुला और सुस्त रुख देखने को मिला. दक्षिणी ईरान में बारूदी सुरंगें बिछाने और मिसाइल लॉन्च साइटों को निशाना बनाकर किए गए ताजा अमेरिकी हमलों के बाद निवेशकों ने सतर्कता का रुख अपनाया है. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि हालांकि इन 'आत्मरक्षा' हमलों से बाजार की धारणा थोड़ी प्रभावित हुई है, लेकिन इसे युद्ध के नए चरण की शुरुआत के रूप में नहीं देखा जा रहा है.

सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट

शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 150 अंक या 0.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,339.29 पर कारोबार करता दिखा. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 45 अंक या 0.19 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,986.40 पर आ गया. इससे पहले आज सुबह सेंसेक्स 76,224.14 और निफ्टी 24,004.10 के स्तर पर खुले थे. सोमवार को घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती के दम पर बाजार में शानदार तेजी आई थी, जिससे निवेशकों का भरोसा अभी भी मजबूत है.

सेक्टोरल इंडेक्स का हाल

आईटी और केमिकल्स चमकेबाजार में गिरावट के बावजूद आईटी, केमिकल्स, मीडिया, पीएसयू बैंक और मेटल शेयरों में खरीदारी देखने को मिली. निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.61 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी केमिकल्स में 0.58 प्रतिशत और निफ्टी मीडिया में 0.54 प्रतिशत का उछाल आया. दूसरी तरफ, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थकेयर, सीमेंट और रियल्टी सेक्टर्स दबाव में रहे. निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.57 प्रतिशत की गिरावट के साथ सबसे ज्यादा नुकसान में रहा.