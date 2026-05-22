शेयर बाजार की धमाकेदार शुरुआत, शांति वार्ता की उम्मीद से सेंसेक्स 307 अंक उछला
अमेरिका-ईरान शांति वार्ता और कच्चे तेल में गिरावट से भारतीय शेयर बाजार मजबूत हुआ; शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 307 अंक उछलकर खुला.
Published : May 22, 2026 at 10:13 AM IST
मुंबई: वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेतों और अमेरिका-ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की खबरों से आज भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में हल्की बढ़त दर्ज की गई. शुरुआती सत्र में बीएसई (BSE) सेंसेक्स 307 अंक यानी 0.41 प्रतिशत की मजबूती के साथ 75,491 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, एनएसई (NSE) निफ्टी 50 भी 89 अंक यानी 0.38 प्रतिशत की बढ़त लेकर 23,744 के स्तर पर कारोबार करता दिखा.
छोटे और मझोले शेयरों में सुस्ती
मुख्य सूचकांकों में जहां मजबूती देखी गई, वहीं व्यापक बाजार में इसके विपरीत रुख रहा. निफ्टी मिडकैप 100 में महज 0.06 प्रतिशत की मामूली बढ़त रही, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 सूचकांक 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार करता नजर आया. इससे साफ है कि बड़े शेयरों के मुकाबले छोटे और मझोले शेयरों में निवेशक मुनाफावसूली कर रहे हैं.
बैंकिंग सेक्टर चमका, रियलिटी और मीडिया में गिरावट
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सेक्टोरल इंडेक्स में मिला-जुला रुख देखने को मिला. बाजार को सबसे ज्यादा सहारा बैंकिंग शेयरों से मिला. निफ्टी पीएसयू (PSU) बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक क्रमशः 0.53 प्रतिशत और 0.75 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. दूसरी ओर, निफ्टी मीडिया में 0.83 प्रतिशत और निफ्टी रियलिटी में 0.75 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिससे ये आज के टॉप लूजर्स बन गए.
निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुख्य तकनीकी स्तरबाजार विश्लेषकों के अनुसार, मौजूदा सत्र के लिए तकनीकी स्तर बेहद महत्वपूर्ण हैं:
निफ्टी 50: इसके लिए तत्काल सपोर्ट 23,500–23,550 के जोन में है, जबकि ऊपरी स्तर पर 23,850–23,900 के पास कड़ा रेजिस्टेंस देखा जा रहा है.
बैंक निफ्टी: इसके लिए तत्काल सपोर्ट 53,300–53,500 के दायरे में है, जबकि 54,400–54,500 का स्तर एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है.
क्रूड ऑयल और रुपये में सुधार
भारतीय बाजार के लिए दो बड़े सकारात्मक घटनाक्रम सामने आए हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें गिरकर 105 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई हैं. कच्चे तेल की कीमतों में इस नरमी के कारण भारतीय रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.96 के स्तर से मजबूत होकर 96.20 के स्तर पर आ गया है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और आयात लागत को बड़ी राहत मिलेगी.
संस्थागत निवेशकों (FIIs/DIIs) का रुख
बाजार में वर्तमान में "गिरावट पर खरीदारी और तेजी पर बिकवाली" की रणनीति देखी जा रही है. 21 मई को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने बाजार से ₹1,891 करोड़ मूल्य के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की. इसके विपरीत, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने बाजार को संभालते हुए ₹2,492 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की.
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