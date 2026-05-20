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ग्लोबल मार्केट में बिकवाली का असर, लाल निशान में खुला भारतीय बाजार

ग्लोबल मंदी और युद्ध के तनाव से सेंसेक्स 394.36 और निफ्टी 160.75 अंक टूटे; मीडिया, रियल्टी और ऑटो शेयरों में भारी बिकवाली रही.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 20, 2026 at 10:26 AM IST

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मुंबई: पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिकी बांड यील्ड में उछाल और कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण बुधवार को भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुले. अमेरिकी और एशियाई बाजारों से मिले नकारात्मक रुख के चलते शुरुआती कारोबार में ही निवेशकों ने जमकर बिकवाली की, जिससे प्रमुख सूचकांकों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई.

शुरुआती कारोबार में बड़ी गिरावट
बुधवार को 30 शेयरों वाला बीएसई (BSE) सेंसेक्स 394.36 अंक या 0.52 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 74,806.49 पर खुला. वहीं, एनएसई (NSE) निफ्टी 50 ने भी निराशाजनक शुरुआत की और 160.75 अंक या 0.68 प्रतिशत फिसलकर 23,457.25 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की.

बाजार खुलने के बाद बिकवाली का दबाव और गहरा गया. सुबह के सत्र में सेंसेक्स 671 अंक या 0.89 प्रतिशत तक टूटकर 74,529 के इंट्राडे निचले स्तर पर पहुंच गया. इसी तरह निफ्टी भी अपने पिछले बंद स्तर से 220 अंक या 0.93 प्रतिशत गोता लगाकर 23,397 के निचले स्तर पर आ गया. बाजार में मंदी के बीच उतार-चढ़ाव को मापने वाला सूचकांक 'इंडिया विक्स' (India VIX) 3 प्रतिशत से अधिक उछलकर 19 के स्तर के आसपास पहुंच गया, जो निवेशकों में बढ़ती घबराहट को दर्शाता है.

रियल्टी और मीडिया सेक्टर में सबसे ज्यादा मार
बाजार के लगभग सभी सेक्टर्स लाल निशान में कारोबार कर रहे थे. निफ्टी मीडिया में सबसे अधिक 1.90 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जबकि निफ्टी रियल्टी 1.63 प्रतिशत नीचे आ गया. इसके अलावा, निफ्टी केमिकल्स में 1.53 प्रतिशत और निफ्टी ऑटो में 1.42 प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई. बैंकिंग और एफएमसीजी क्षेत्र भी अछूते नहीं रहे; निफ्टी पीएसयू बैंक 1.15 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी 1.04 प्रतिशत और निफ्टी सीमेंट 1.02 प्रतिशत गिरकर कारोबार कर रहे थे.

दिग्गज शेयरों का हाल
निफ्टी पैक में शामिल टाटा स्टील, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स, मारुति सुजुकी, जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे बड़े शेयर आज के शीर्ष नुकसान वाले शेयरों में शामिल रहे.

विशेषज्ञों का तकनीकी नजरिया
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, जब तक सूचकांक प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे रहेगा, तब तक धारणा मंदी की ही बनी रहेगी. तकनीकी चार्ट पर निफ्टी ने एक छोटी बेयरिश कैंडल बनाई है, जो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली के दबाव को दर्शाती है.

वैश्विक बाजारों और कच्चे तेल की स्थिति
अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 0.77 प्रतिशत गिरकर 110.42 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी डब्ल्यूटीआई (WTI) क्रूड 1 प्रतिशत गिरकर 103.12 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. एशियाई बाजारों में लगातार चौथे दिन गिरावट रही, जहां निक्केई, हैंगसेंग और कोस्पी में 2 प्रतिशत तक की कमजोरी देखी गई. इससे पहले अमेरिकी बाजार (वॉल स्ट्रीट) में एसएंडपी 500 और नैस्डैक भी गिरावट के साथ बंद हुए थे.

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