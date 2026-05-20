ETV Bharat / business

ग्लोबल मार्केट में बिकवाली का असर, लाल निशान में खुला भारतीय बाजार

मुंबई: पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिकी बांड यील्ड में उछाल और कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण बुधवार को भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुले. अमेरिकी और एशियाई बाजारों से मिले नकारात्मक रुख के चलते शुरुआती कारोबार में ही निवेशकों ने जमकर बिकवाली की, जिससे प्रमुख सूचकांकों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई.

शुरुआती कारोबार में बड़ी गिरावट

बुधवार को 30 शेयरों वाला बीएसई (BSE) सेंसेक्स 394.36 अंक या 0.52 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 74,806.49 पर खुला. वहीं, एनएसई (NSE) निफ्टी 50 ने भी निराशाजनक शुरुआत की और 160.75 अंक या 0.68 प्रतिशत फिसलकर 23,457.25 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की.

बाजार खुलने के बाद बिकवाली का दबाव और गहरा गया. सुबह के सत्र में सेंसेक्स 671 अंक या 0.89 प्रतिशत तक टूटकर 74,529 के इंट्राडे निचले स्तर पर पहुंच गया. इसी तरह निफ्टी भी अपने पिछले बंद स्तर से 220 अंक या 0.93 प्रतिशत गोता लगाकर 23,397 के निचले स्तर पर आ गया. बाजार में मंदी के बीच उतार-चढ़ाव को मापने वाला सूचकांक 'इंडिया विक्स' (India VIX) 3 प्रतिशत से अधिक उछलकर 19 के स्तर के आसपास पहुंच गया, जो निवेशकों में बढ़ती घबराहट को दर्शाता है.

रियल्टी और मीडिया सेक्टर में सबसे ज्यादा मार

बाजार के लगभग सभी सेक्टर्स लाल निशान में कारोबार कर रहे थे. निफ्टी मीडिया में सबसे अधिक 1.90 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जबकि निफ्टी रियल्टी 1.63 प्रतिशत नीचे आ गया. इसके अलावा, निफ्टी केमिकल्स में 1.53 प्रतिशत और निफ्टी ऑटो में 1.42 प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई. बैंकिंग और एफएमसीजी क्षेत्र भी अछूते नहीं रहे; निफ्टी पीएसयू बैंक 1.15 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी 1.04 प्रतिशत और निफ्टी सीमेंट 1.02 प्रतिशत गिरकर कारोबार कर रहे थे.