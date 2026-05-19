हरे निशान पर खुला शेयर बाजार: सेंसेक्स 368 अंक चढ़ा, कच्चे तेल में गिरावट
ट्रम्प के ईरान समझौते के संकेत से भारतीय बाजारों में तेजी आई; सेंसेक्स और निफ्टी उछले.
Published : May 19, 2026 at 10:12 AM IST
मुंबई: पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच मंगलवार को भारतीय शेयर बाजारों में तेजी का रुख रहा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस बयान के बाद बाजार को बड़ी राहत मिली, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ परमाणु समझौते की संभावना जताई है. ट्रम्प ने कहा कि ईरान की ओर से आए एक शांति प्रस्ताव के बाद उन्होंने अपनी सैन्य कार्रवाई को रोक दिया है, और एक नए समझौते पर पहुंचने की "बहुत अच्छी संभावना" है.
इस सकारात्मक वैश्विक संकेत से सुबह के कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 368 अंक (0.48%) उछलकर 75,683 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 110 अंक (0.45%) की बढ़त के साथ 23,758 पर कारोबार करता दिखा.
आईटी सेक्टर में सबसे बड़ी तेजी
बाजार में सबसे आगे आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर रहा. वैश्विक स्तर पर एआई (AI) स्टॉक्स के बढ़े हुए वैल्यूएशन को देखते हुए निवेशक अब भारतीय बाजारों के आकर्षक सेक्टर्स की ओर रुख कर रहे हैं. इसके चलते 'निफ्टी आईटी' इंडेक्स में 4 प्रतिशत की भारी तेजी देखी गई. इसके अलावा मिड-स्मॉल आईटी और टेलीकॉम इंडेक्स में लगभग 3 प्रतिशत और निफ्टी केमिकल्स में 1.16 प्रतिशत का सुधार हुआ. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने भी बाजार में दोबारा खरीदारी शुरू की है, जिससे बड़े बैंकों और प्रमुख वित्तीय शेयरों को सहारा मिलने की उम्मीद है.
अडानी समूह और अन्य शेयरों का हाल
अमेरिकी प्रशासन द्वारा उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक धोखाधड़ी के आरोप खारिज करने की खबरों के बीच अडानी समूह के शेयरों में 2.2% तक की बढ़त देखी गई. दूसरी ओर, कुछ सेक्टर्स में मुनाफावसूली भी हुई. निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 0.11% की गिरावट रही. सबसे ज्यादा नुकसान हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को हुआ, जो 1% से अधिक टूट गया. कोल इंडिया, ओएनजीसी, कोटक महिंद्रा बैंक और टाइटन के शेयरों में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई.
कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी राहत
तनाव घटने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है. ब्रेंट क्रूड 2.74% गिरकर 109.02 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड 2.16% फिसलकर 102.12 डॉलर पर आ गया. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे रहे हैं, और यदि हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) का संकट जल्दी सुलझ जाता है, तो देश की आर्थिक रिकवरी और तेज होगी.
यह भी पढ़ें- गौतम अडानी को बड़ी राहत: अमेरिकी न्याय विभाग ने हटाए सभी आपराधिक आरोप, कोर्ट ने खारिज किया केस