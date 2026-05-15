पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि और मिले-जुले ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय बाजार सपाट से नीचे खुले
शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 64.22 अंक या 0.09 फीसदी गिरकर 75,334.50 पर खुला.
Published : May 15, 2026 at 10:31 AM IST
नई दिल्ली: कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर खुले, क्योंकि देशभर में फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी और ग्लोबल क्रूड ऑयल के रेट में तेजी से इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर असर पड़ा. जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट का फोकस अमेरिका और चीन के बीच चल रही बैठक पर बना हुआ है.
शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 64.22 अंक या 0.09 फीसदी गिरकर 75,334.50 पर खुला, जबकि एनएसई निफ्टी 50 1.55 अंक गिरकर 23,688.05 पर खुला. यह मामूली गिरावट एक बड़े पॉलिसी बदलाव के बाद आई है, क्योंकि केंद्र ने पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी हैं. देश की राजधानी में पेट्रोल की कीमतें 94.77 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गईं, जबकि डीजल की कीमतें 87.67 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गईं.
दूसरे मेट्रो शहरों में भी ऐसी ही बढ़ोतरी दिख रही है, कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपये (+3.29), चेन्नई में 103.67 रुपये (+2.83) और मुंबई में 106.68 रुपये (+3.14) पर पहुंच गया है. मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में डीजल की कीमतें अब क्रमशः 93.14 रुपये (+3.11), 95.13 रुपये (+3.11) और 95.25 रुपये (+2.86) प्रति लीटर हैं. सेक्टोरल फ्रंट पर, परफॉर्मेंस मिला-जुला रहा क्योंकि निफ्टी IT इंडेक्स 1.27 परसेंट की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा, इसके बाद निफ्टी ऑटो 0.93 परसेंट और निफ्टी फार्मा 0.30 परसेंट पर रहा.
इसके उलट, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में बिकवाली का दबाव साफ दिखा, जिसमें 0.55 परसेंट की गिरावट आई. निफ्टी मेटल और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर भी क्रम से 0.46 परसेंट और 0.25 परसेंट नीचे ट्रेड कर रहे थे. कमोडिटी मार्केट में भी उतार-चढ़ाव दिखा, ब्रेंट क्रूड 1.10 परसेंट बढ़कर USD 106.89 प्रति बैरल पर पहुंच गया. इसी तरह WTI क्रूड ऑयल भी 1.22 परसेंट बढ़कर USD 102.41 प्रति बैरल पर पहुंच गया. इस बीच, CFD मार्केट में सोने की कीमतों में 0.79 परसेंट की गिरावट आई और यह USD 4,614.28 पर ट्रेड कर रहा था.
रात भर ग्लोबल संकेत मिले-जुले रहे. गुरुवार रात को U.S. स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा बदलाव हुआ, जब डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 50,000 का लेवल फिर से हासिल कर लिया, और S&P 500 पहली बार 7,500 के ऊपर बंद हुआ. इन्वेस्टर्स अमेरिका और चीन के बीच चल रही मीटिंग पर भी नजर रख रहे हैं.
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